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Военное обозрение

Российское Минобороны показало использование ПТУР «Вихрь» с борта вертолёта Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

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Источник изображения: topwar.ru

Российское оборонное ведомство продолжает публикацию кадров с боевым применением средств армейской авиации. Ударные вертолёты Ка-52 в этом плане смело можно отнести к одним из наиболее эффективных. С начала военной спецоперации на Украине экипажами этих вертолётов были уничтожены сотни единиц военной техники, огневых точек, опорных пунктов ВСУ и нацбатов от Херсонской и Николаевской областей до Черниговщины и предместий Киева.

Минобороны РФ на этот раз демонстрирует кадры боевого применения Ка-52 в рамках операции по уничтожению ротно-опорного пункта одного из националистических батальонов Украины.

Опубликовано короткое интервью с командиром ведущего вертолёта Михаилом:

Вывел группу из двух вертолётов на заданный рубеж.. Погода была не очень… Ну как не очень… - был туман, видимость падала.

Офицер рассказал о том, что после обнаружения цели на земле была выполнена атака с применением ПТУР «Вихрь». Эти управляемые ракеты эксплуатируются в ВКС России с 2015 года. Способны поражать цели на удалении до 10 тыс. метров.

Лётчик:

Легкобронированная техника была уничтожена.

Это, как отмечается, не позволило противнику вести обстрел российских позиций.


Таким образом, ударные вертолёты Ка-52 подтвердили свои возможности в плане боевого применения даже в плохих погодных условиях.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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