NASA объявляет тендер на создание модуля для транспортировки астронавтов с орбиты на Луну

Глава NASA Билл Нельсон сообщил о проведении серии новаторских миссий на Луне и вокруг нее в рамках программы Artemis для подготовки к пилотируемой миссии на Марс

ВАШИНГТОН, 23 марта. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило в среду тендер на создание аппарата для транспортировки астронавтов с находящейся на проектной стадии окололунной станции Gateway на поверхность спутника Земли. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-службы NASA .

"Согласно новому подходу, НАСА просит американские компании предложить концепции посадочных модулей, способных транспортировать астронавтов между лунной орбитой и лунной поверхностью для миссий после [программы] Artemis III, которая впервые более чем за 50 лет высадит астронавтов на Луну. Построенные и эксплуатируемые в соответствии с долгосрочными требованиями NASA к [работе на] Луне новые посадочные аппараты будут иметь возможность стыковаться с окололунной орбитальной космической станцией, известной как Gateway, увеличивать число членов экипажа и доставлять на поверхность [спутника] больше научно-технологического оборудования", - отмечается в заявлении.

"В рамках программы Artemis НАСА проведет серию новаторских миссий на Луне и вокруг нее, чтобы подготовиться к следующему гигантскому скачку человечества: пилотируемой миссии на Марс. Конкуренция имеет решающее значение для нашего успеха на поверхности Луны и за ее пределами, обеспечивая нам возможность осуществлять ряд миссий в течение следующего десятилетия", - заявил глава NASA Билл Нельсон.

НАСА весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System и корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году НАСА рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.