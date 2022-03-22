Российский БДК «Орск» с военным грузом впервые вошёл в порт Бердянска

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Российское Минобороны наладило доставку военной техники, боеприпасов и оружия морским путем, в порт Бердянска прибыл первый российский БДК "Орск" из состава Черноморского флота.

Первая информация о том, что в порту Бердянска, находящегося под контролем российских войск, началась разгрузка большого десантного корабля, появилась в Сети. Затем стало известно, что в порт прибыл БДК "Орск" с грузом военной техники. Отмечается, что это первый российский десантный корабль, зашедший в порт, но не последний.

Пока прибыл всего один корабль, но всего к спецоперации привлечено десять БДК и часть из них, не принимающая участие в Одесской операции, будет задействована в переброске военной техники, личного состава и боеприпасов в порт Бердянска, так как это самый короткий путь и самый безопасный на данный момент. Пойдут этим путем и гуманитарные грузы.

Прибытие большого десантного корабля в порт Бердянск - это действительно эпохальное событие, которое открывает возможности для Черноморского флота в логистических вопросах, использовать уже инфраструктуру порта Бердянск в полном объеме

- заявил один из офицеров ЧФ.

Первым рейсом в порт Бердянска доставлены БТР-82, количество не называется, но БДК проекта 1171 вмещает до 40 бронетранспортеров или 20 танков. Были ли другие грузы на корабле сведений нет.

Отметим, что в порту Бердянска находилась военно-морская база "Восток" ВМС Украины, однако украинские военнослужащие при приближении российских войск так поспешно покинули город и порт, что все имущество осталось в полном порядке.