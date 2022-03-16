В прессе США призывают готовиться к войне на два фронта «пока не поздно»

Источник изображения: topwar.ru

На фоне «мрачных новостей из Украины» пришло время переоценить военный потенциал США, рассчитанный в настоящее время на участие в одном крупном конфликте.

Это мнение высказывается на страницах издания Defense News. На данный момент действует Национальная стратегия обороны, принятая в 2018 году. Фактически она установила размер сил, необходимый для ведения войны с одним равнозначным противником.

Пока не поздно нужно готовиться к войне на два фронта

- призывают в прессе США.

Как полагает автор, когда одна из стран-противников начинает "агрессию", второе государство, также заинтересованное в переделе мира, воспользуется моментом и "начнёт экспансию в другой части планеты".

Это не означает, что Китай и Россия в ближайшее время заключат пакт о борьбе с США. Скорее всего, КНР может решить воспользоваться российской кампанией против НАТО в Европе, или Россия может пойти на этот шаг после того, как Китай начнёт вторжение на Тайвань. При этом вероятна координация между ними по срокам действий

- отмечается в Defense News.

Как указывается, при этом «у американских военных не хватает сил, боеприпасов, материально-технического обеспечения и других возможностей, необходимых для реагирования на обоих ТВД». Со слов автора, Москва и Пекин прекрасно осведомлены о том, что в сравнении с 1991 годом парк самолётов в ВВС США сократился вдвое, а ВМС не хватает кораблей для глобального присутствия.

Источник изображения: topwar.ru

Однако находятся критики подготовки войны на два фронта. Как они считают, принятие на вооружение этой доктрины приведёт к огромному перерасходу средств и поглотит ресурсы, необходимые для модернизации войск. Но автор полагает, что бюджет США способен справиться с обеими задачами. С его слов, во времена Холодной войны военные затраты составляли около 6% ВВП, а сейчас лишь 3%:

Даже прирост на 1% ВВП даст Пентагону около $200 млрд в год – этого достаточно, чтобы приобрести большой флот, боевые самолёты следующего поколения, беспилотные системы с поддержкой искусственного интеллекта, передовые боеприпасы и другие возможности для отражения китайской атаки и сдерживания России.

Автор не спорит, что придётся чем-то пожертвовать. Например, он считает, что Минобороны безосновательно тратит средства, намереваясь развернуть на Тихом океане гиперзвуковое оружие большой дальности, каждая единица которого обойдётся в $40-50 млн.

По его словам, пришло время признать, что стратегия "Китай прежде всего", сосредоточение американских военных в Тихоокеанском регионе, создаёт для России путь к победе в Европе".