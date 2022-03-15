ВС РФ поразили узлы связи в трех населенных пунктах и склад боеприпасов в Киеве

Огромный взрыв боеприпасов в результате нанесения российского удара по крупному складу вооруженных сил Украины в Калиновке Винницкой области.

Как сообщили в Минобороны России, ВС примут меры в отношении украинских предприятий ОПК, которые националисты используют для восстановления вооружений

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. ВС РФ высокоточным оружием поразили узлы связи, ретрансляции и коммутации в Федоровке, Винаровке и Антополе, а также крупный склад боеприпасов на территории завода "Антонов" в Киеве. Об этом заявил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, также был уничтожен склад боеприпасов. "Кроме того, на территории завода "Антонов" вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

Предприятия ОПК

ВС РФ примут меры в отношении украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, сообщил Конашенков.

Ранее военное ведомство сообщило о последствиях удара украинской тактической ракеты "Точка-У" с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу Донецка. В результате подрыва кассетной боевой части погибло 20 мирных жителей. Еще 28 человек, в том числе дети, получили тяжелые ранения.

"В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений", - сказал Конашенков.

В военном ведомстве призвали граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

Иностранные наемники

ВС РФ знают места нахождения иностранных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары, сообщил Конашенков.

"Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский", - сказал Конашенков.

"Хочу повторно предупредить: никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они не находились", - подчеркнул он.

По его словам, "ряд западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наемников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск".

"Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран", - подчеркнул генерал.

Он также отметил, что киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры.