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Интерфакс-АВН

КНДР может готовиться к еще одному испытанию межконтинентальной баллистической ракеты, считают в США и Южной Корее

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Хвасон-8
Запуск новой cеверокорейской баллистической ракеты "Хвасон-8" (Hwasong 8), впервые в КНДР использующей ампулизированное хранение жидкого топлива и оснащенной управляемой планирующей отделяемой гиперзвуковой боевой частью, 28.09.2021.
Источник изображения: ЦТАК

Гонконг. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США считают, что КНДР готовится провести еще одно испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) уже на этой неделе, сообщает "Ренхап" со ссылкой на осведомленные источники.

"Хотя мы не можем точно сказать, когда будет запущена ракета, но мы внимательно следим за этой возможностью", - сообщил агентству источник на условиях анонимности.

Отмечается, что погодные условия и другие обстоятельства могут повлиять на сроки возможного запуска. По мнению наблюдателей, Север может осуществить запуск с аэродрома Сунан, где проводились два предыдущих испытания.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что запуски ракет, проведенные КНДР 27 февраля и 5 марта (по-местному времени), были направлены на испытание новой системы межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
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