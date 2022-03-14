МО РФ: ВС России не создают опасности мореплаванию в Азовском, Черном и других морях

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев призвал украинскую сторону к выполнению норм международного гуманитарного права и обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из украинских портов и территориального моря

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ своими действиями не создают опасности для мореплавания. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Еще раз подчеркиваем, что Вооруженные силы России не создают опасности мореплаванию в Азовском, Черном морях, а также других районах Мирового океана", - сказал Мизинцев.

Генерал призвал украинскую сторону к неукоснительному выполнению норм международного гуманитарного права и обеспечению безопасного выхода судов иностранных государств из украинских портов и территориального моря.