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Интерфакс-АВН

Путин одобрил передачу армиям ДНР и ЛНР изъятых на Украине Javelin и Stinger

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Демонстрация президенту Украины Владимиру Зеленскому образцов вооружений, переданных Украине в последнее время западными странами, включая пусковую установку американского противотанкового управляемого ракетного комплекса Javelin, пусковую установку брита
Демонстрация президенту Украины Владимиру Зеленскому образцов вооружений, переданных Украине в последнее время западными странами, включая пусковую установку американского противотанкового управляемого ракетного комплекса Javelin, пусковую установку британского противотанкового ракетного комплекса NLAW, американский противобункерный ручной одноразовый гранатомет М141 BDM и переданную Литвой опорную двухзарядную пусковую установку Dual Mount Stinger (DMS) зенитного ракетного комплекса Stinger. Ровенская область (Украина), 16.02.2022.
Источник изображения: пресс-служба президента Украины

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение передать военным Донецкой и Луганской народных республик изъятого на Украине оружия западного производства.

"Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, - пожалуйста, я готов", - сказал Путина в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Такое предложение на совещании озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

"На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон, по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы", - сказал Шойгу.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Stinger
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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