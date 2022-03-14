Путин одобрил передачу армиям ДНР и ЛНР изъятых на Украине Javelin и Stinger

Москва. 11 марта. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение передать военным Донецкой и Луганской народных республик изъятого на Украине оружия западного производства.

"Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, - пожалуйста, я готов", - сказал Путина в пятницу на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Такое предложение на совещании озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

"На фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон, по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется, об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы", - сказал Шойгу.