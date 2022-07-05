Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об итогах наступательной операции по освобождению территории ЛНР

ЦАМТО, 4 июля. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ – Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину об итогах наступательной операции по освобождению территории ЛНР.

Ниже стенограмма встречи приведена в изложении пресс-службы Кремля.

С.Шойгу:

С 19 июня соединениями и воинскими частями группировки войск "Центр" под командованием генерал-полковника Лапина во взаимодействии с подразделениями второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики и при поддержке южной группировки войск под командованием генерала армии Суровикина успешно проведена наступательная операция по освобождению территории Луганской Народной Республики.

В течение двух недель окружены и ликвидированы группировки в "Горском котле", в районах Лисичанска и Северодонецка. Взято под контроль 25 населенных пунктов, наиболее крупные из которых – Северодонецк, Золотое, Горское, Волчеяровка. Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской Народной Республики – Лисичанска. Всего в ходе активных наступательных действий взято под контроль 670 квадратных километров территорий.

Общие потери вооруженных сил Украины составили 5469 человек, в том числе безвозвратные – 2218 и санитарные – 3251, 196 танков и других бронированных машин, 12 самолетов, один вертолет, 69 беспилотных летательных аппаратов, шесть зенитных ракетных комплексов большой дальности, 97 боевых машин реактивных систем залпового огня, 166 орудий полевой и минометной артиллерии, 216 автомобилей различного назначения.

В Лисичанске, отступая, противник бросил 39 танков и других бронированных машин, 11 орудий и минометов, 48 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 18 комплексов Stinger, три беспилотных летательных аппарата.

В настоящее время осуществляется разминирование города Лисичанска и его окрестностей, доставка гуманитарных грузов, а также оказание медицинской помощи мирным жителям.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

Как Вы знаете, генерал-полковник Лапин Александр Павлович и генерал армии Суровикин Сергей Владимирович докладывали мне сегодня тоже о ходе выполнения поставленных перед ними задач и свои предложения по развитию наступательных операций. И Министерство обороны, и Генеральный штаб имеют в виду все предложения командиров на местах.

Подразделения, принимавшие участие в активных боевых действиях и добившиеся успеха, победы на Луганском направлении, безусловно, должны отдохнуть, нарастить свои боевые возможности. А другие воинские соединения, включая и группировку "Восток", группировку "Запад", должны выполнять свои задачи по ранее утвержденным планам, по единому замыслу, и надеюсь, что все будет на их направлениях происходить так же, как и на Луганском происходило до настоящего времени.

С Вашим предложением о присвоении командующему группировки "Центр" генерал-полковнику Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Абачеву звания Героя России согласен. Соответствующий Указ Президента сегодня же будет подписан.

Прошу Вас также представить к госнаградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе этих боевых действий. Исходя из Ваших же ежедневных докладов знаю, что в армии России таких смелых, профессиональных воинов, дерзких по-хорошему воинов, много, достаточно, и они все должны быть отмечены соответствующими государственными наградами Родины.

Мои поздравления и слова благодарности в полном объеме относятся и к бойцам 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР – я также знаю, что они действовали активно, грамотно, проявляли мужество и героизм в самом прямом смысле этого слова, проявляли героизм при освобождении своей родной земли.

Я вас всех поздравляю и желаю дальнейших успехов.

Спасибо.