ЦАМТО, 11 марта. Захваченное в ходе спецоперации на Украине трофейное оружие будет передано в воинские подразделения ЛНР и ДНР. Предложение министра обороны генерала армии Сергея Шойгу по данному вопросу поддержал президент России Владимир Путин.

Данный вопрос был обсужден в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое 11 марта провел Владимир Путин.

Обращаясь к президенту страны, С.Шойгу отметил, что "на фоне того, что идут абсолютно бесконтрольные поставки вооружения, разного вооружения на Украину со всех сторон (по-моему, уже там никто не считает, кому, куда, сколько распределяется), об этом сегодня было не раз сказано, у нас есть предложение: для обеспечения более высокой боеспособности милиции ЛНР и ДНР передать им на вооружение средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК, и противотанковые ракетные комплексы" (имеются в виду системы российского производства – прим. ред).

Кроме того, по словам С.Шойгу, "у нас скопилось большое количество трофейного украинского оружия: это танки, бронемашины, все виды стрелкового оружия, артиллерия. Помимо этого, много комплексов Javelin и Stinger. Предлагается это также передать Луганской и Донецкой республикам, милиции, для того чтобы они могли более эффективно осуществлять оборону своих республик".

В.Путин выразил согласие с С.Шойгу. По словам президента, "что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии, – конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик. Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, – пожалуйста, я готов".

Второй вопрос касался заявок от добровольцев из разных стран, которые хотели бы приехать в Луганскую и Донецкую народные республики для того, чтобы участвовать в освободительном движении.

По словам С.Шойгу, "самое большое количество заявок поступает из стран Ближнего Востока: уже более 16 тысяч заявок. И здесь, конечно, мы считаем правильным положительно отреагировать на запросы, тем более что эти запросы не за деньги, а по истинному желанию этих людей. Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние десять лет".

В.Путин выразил согласие предложением С.Шойгу. По словам президента, "что касается сбора со всего мира наемников и направления их на Украину, – мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого, они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права. Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, – ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий".

Третий вопрос С.Шойгу касался усиления западных границ Российской Федерации.

По словам министра обороны, "Генеральным штабом рассмотрены все те меры, которые предпринимает Запад по усилению своих сил у наших западных границ. Идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений…Как нам кажется, воспользовавшись текущей ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена. Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ. Просим Вашего поручения и на ближайшем Совете Безопасности, либо в другом формате доложить Вам наши предложения для их утверждения".

Отвечая на этот вопрос, В.Путин отметил: "что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу Вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем примем соответствующее решение".