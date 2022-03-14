Пять актуальных вопросов, связанных с проведением спецоперации на Украине

На Украину едут воевать наемники со всего мира. Мы справимся с десятками тысяч профессионалов?

Это правда, наемники на Украину едут. Но некоторые уже возвращаются. Британцу Джейсону Хейгу хватило дня боев, чтобы пересмотреть отношение к своему выбору: сначала он попал под удар российских ВКС возле аэропорта Гостомель, затем его в лесу нашла и взяла в плен СБУ. 34-летнего бойца (ветерана Ирака!) три часа допрашивали и избивали, заподозрив в том, что он российский шпион. А когда разобрались и отпустили, то Хейг сразу рванул в Польшу, а оттуда домой.

Франция рекомендовала своим военнослужащим воздержаться от поездок на Украину с целью участия в боевых действиях на стороне Киева. При этом, разрешив податься в наемники бойцам Иностранного легиона. В США рекомендуют американцам перед поездкой составить завещание, сдать образцы ДНК и оставить пожелания насчет похорон.

В соцсетях можно увидеть репортажи о наемниках, которые перед камерой объясняют свое участие желанием помочь украинскому народу. Но надо понимать, что настоящий профи почти никогда не покажет лицо и не назовет свою фамилию в объектив.

Не везде приветствуется наемничество, да и в будущем он может воевать против тех, с кем сегодня на одной стороне. Их гонорары не секрет: до 2 тысяч долларов в сутки. Могут ли такие наемники перейти на нашу сторону? Нет.

В России решено принимать добровольцев из разных стран, но только тех, кто готов защищать жителей Донбасса не за деньги, а идейно. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе вчерашнего заседания Совета безопасности заявил, что уже более 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока подали заявки на отправку в ДНР и ЛНР.

Переносные зенитные ракеты, которые поступают с Запада на Украину, могут оказаться у террористов?

Высок риск, что так и будет. Потому что международным террористам и религиозным радикалам интересны ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс).

До недавнего времени это все понимали, даже во время войны в Афганистане 1979-1989 гг. американцы старались контролировать передаваемые душманам "Стингеры". Но даже тогда контроль оказался призрачным. Никто не знает, сколько ракет выпустили по советским самолетам и вертолетам, а сколько ушло на "черный рынок".

Сегодня Украине обещаны поставки тысяч ПЗРК, контроль за таким количеством едва ли возможен. Что создает огромную угрозу для гражданской авиации.

Термин "Стингер" в нынешнем контексте скорее нарицательный. Всего существует порядка двадцати систем ПЗРК, их делают в США, у нас, в Великобритании, Швеции, Франции и Китае.

Сегодня Германия, например, снабжает Украину комплексами "Стрела" и "Игла", произведенные еще в СССР. Важна не страна-производитель ракеты, а кто передает и кому.

В условиях современной Украины, где государство не контролирует вооруженных граждан, это оружие будет продано тому, кто больше заплатит. И не факт, что комплексы вообще доедут до Украины.

По сообщению Vоенкор Котенок Z в его Telegram-канале: "В первой партии ПТРК NLAW, Javelin и ПЗРК Stinger, отправленных из Польши, в Киеве недосчитались нескольких десятков комплексов. Куда они исчезли, никто не знает. С последующими партиями дела обстояли еще хуже - до места назначения доходит максимум половина груза.

Поляки ссылаются на проблемы логистики, ведь оружие для террористов везут на гражданских машинах - обычных легковушках и грузовичках, опасаясь самолетов и вертолетов ВКС России, патрулирующих местность".

Сколько раз пассажирские и коммерческие лайнеры уже становились объектом атаки ПЗРК - точно неизвестно, эксперты называют цифры от 12 до 40. С числом жертв - от 500 до 700 человек. Но это лишь верхушка айсберга: например, 6 апреля 1994 года две такие ракеты с земли попали в крыло и в хвостовую часть самолета Falcon-50 на подлете к Кигали (столица Руанды), на борту которого находились президенты Руанды и Бурунди. Самолет загорелся и упал на землю, все погибли.

Falcon-50 возвращался из Танзании, где оба президента участвовали в международной конференции, целью которой была политическая стабилизация в Руанде. Трагедия спровоцировала войну, в которой погибли сотни тысяч человек.

Именно поэтому тем, кто сейчас передает неизвестно кому тысячи ПЗРК, стоит подумать о пассажирах авиалайнеров, среди которых будут их собственные дети, жены, родители, друзья и близкие. Впрочем, о своей безопасности не стоит забывать и тем, кто попытается применить "Стингеры" против авиации ВКС. Во-первых, человек с ПЗРК на плече сам по себе - приоритетная цель для ударных беспилотников. Во-вторых, в Германии признали, что передаваемые комплексы советского производства в очень плохом состоянии, могут взорваться прямо во время запуска.

Много говорят о "Джевелинах". Это какое-то особенное оружие?

Скорее, это фактор звучного названия. Британский "Джевелин" (Javelin) звучит интригующе, поэтому и запоминается.

Много шума и вокруг шведско-британского NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon), в переводе - "новое поколение противотанкового оружия".

Какая разница как называется, ведь важно насколько эффективно в бою, не так ли? Но дело в том, что восхваление оружия - это неотъемлемая часть кибервойны. Попытка психологически воздействовать на оппонента, создать ощущение тревоги. Вот прилетит страшный "джевелин", всех убьет - бойся, бойся.

Разберем ситуацию без эмоций. "Джевелин" это ПТУР, современный эффективный противотанковый комплекс, его ракета с инфракрасной головкой самонаведения поражает танк на 2,5 км.

NLAW - нечто промежуточное между одноразовыми гранатометами и ПТУР. Бьет на 600-800 метров, два режима стрельбы: в первом случае ракета летит туда, куда прицелился, например, в окно здания. Если же цель - танк, то ракета с высоты 10 метров обнаружит цель по оптическому и магнитному датчикам (танк это 40-45 тонн металла), и нанесет удар в башню сверху, то есть с наиболее уязвимого ракурса. Технически все верно, но пока дело не доходит до восторгов: да это же чудо-оружие, "выстрелил и забыл". И тут происходит подмена понятий.

Для военного человека принцип "выстрелил и забыл" означает лишь то, что ракета после пуска наводится без участия оператора. Гражданскому кажется, что запустить такую ракету может каждый: схватил контейнер, выстрелил, бросил. А все остальное за тебя сделает умная начинка. Это не так. Все с точностью до наоборот: это сложная техника, применение которой требует обучения. Между тем, пленные украинские новобранцы рассказывают: им привезли "Джевелины" вместе с… видеоинструкцией. Но это как доверить пилотирование самолета с пассажирами на борту человеку, который пару часов "летал" на компьютерном симуляторе.

Интересный поворот: вчера Владимир Путин поддержал предложение Сергея Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейное оружие, которое досталось российской армии. Включая Javelin и Stinger. Получается, что американские и британские ракеты будут защищать народ Донбасса. И на этот раз современное западное оружие будет под полным контролем, а получат его люди с большим военным опытом.

Сети полны фейками. Как их отличить от правды?

Три способа. Первый: критически относится к любой информации. Например, яркий по эмоциональности сюжет: два украинских сапера обезвреживают авиабомбу фаб-250. Якобы ее сбросили с российского самолета, к счастью, не взорвалась. Один сапер выкручивает взрыватель, второй поливает водой из бутылки.

Куча язвительных комментариев: как интересно, бомба весом 250 кг упала на асфальт, не повредив ни себя (взрыватель не деформирован), ни создав углубления на асфальте. И что странно: снимающий сюжет оператор ничего не боится, словно точно знает, что бомба не боевая, не взорвется.

Второй: использовать проверенные источники информации.

Третий способ: если есть подозрение, что это фейк, то доверьте его профессионалам. Перешлите ссылку или файл на ресурс войнасфейками.рф или на аналогичные Telegram-каналы. Там специалисты разберутся, простым и доступным языком все разъяснят.

Все подорожает или исчезнет с полок: надо бежать, скупать что осталось?

Есть такое явление: самосбывающиеся прогнозы.

Крупа может резко подорожать именно из-за того, что все поверили, что она подорожает. Вещи и техника исчезают с полок потому, что их массово расхватывают. Хотя, конечно, объективно есть товары, которые завтра мы не увидим, потому что конкретная компания покидает наш рынок.

В этом плане очень показателен ажиотаж вокруг японской сети магазинов одежды Uniqlo, которая приостанавливает деятельность в России.

Масса противоречивой информации (то закрывается, то нет) спровоцировала ажиотаж и очереди. Ответная реакция: на мессенджерах сотни тысяч просмотров и масса обидных комментариев. Самые мягкие: "Люююди!!! Вы что- голые ходите!??? ЗАЧЕМ ТАК СЕБЯ УНИЖАЕТЕ!!!", "Блиииинннн... стыдобища. У людей гордости совсем нет" и "Люди у вас что трусы последние, или штаны порвались?" (авторская орфография сохранена).

Паника пройдет, психика придет в норму. Но чувство собственного достоинства и самолюбие так легко не восстанавливаются. Нет, ну ведь правда, и трусы у паникеров не последние, и штаны еще не порвались. Да и вообще, гордым быть приятнее, чем униженным и запуганным.

Игорь Елков