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ТАСС

Проект UP-8 на Украине предусматривал контроль США за соблюдением протоколов исследований

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Биологическая опасность
Биологическая опасность.
Источник изображения: Евгений Софийчук/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Проект UP-8, который проводился в украинских биолабораториях по изучению вируса конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов, предусматривал, в частности, контроль Минобороны США за соблюдением протоколов клинических исследований. Об этом говорится в представленных в четверг Министерством обороны России материалах.

"Следующие группы, расположенные в США, могут просматривать данные обо всех субъектах исследования, включенных в данный протокол, а также указывать на случаи несоблюдения требований данного протокола: Министерство обороны США <…>", - говорится в документе.

Как заявил ранее в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ВС РФ Игорь Кириллов, проанализированные материалы по проекту UP-8 наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые без вмешательства американских биологов.

Кроме того, в рамках данного проекта из биолаборатории в Харькове переданы в Национальный институт здоровья животных имени Фридриха Леффлера (Германия) более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей.

Это не единственный пример взаимодействия биолабораторий Украины со структурам в Германии. В предоставленных материала МО РФ говорится, что из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Институт тропической медицины им. Бернхарда Нохта (Германия) передана 1 000 образцов сыворотки крови из разных регионов Украины. Как отметил на брифинге в четверг Кириллов, представители западных государств "крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов".

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.

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