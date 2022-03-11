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ЦАМТО

Министр обороны Филиппин раскрыл некоторые детали сделки на поставку российских вертолетов Ми-17

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Вертолет Ми-171А2
Вертолет Ми-171А2.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

ЦАМТО, 10 марта. Министр национальной обороны Филиппин Делфин Лоренцана 9 марта в ходе брифинга для СМИ еще раз подтвердил, что контракт на поставку 17 вертолетов Ми-17 российского производства отменен не будет, несмотря на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, на заданный журналистом вопрос министр заявил: "нет, на данный момент мы не видим никакой вероятности того, что контракт будет отменен". Также глава МНО добавил, что проект закупки российских вертолетов является многолетним, а поставка первой партии новых машин будет выполнена через 24 месяца.

"Проект по закупке вертолетов большой грузоподъемности с Россией идет по плану. Контракт был подписан, а авансовый платеж был сделан до того, как разразился украинский кризис", – заявил министр.

Также Д.Лоренцана поделился некоторыми подробностями сделки по вертолетам. В частности, он заявил, что контракт на российские Ми-17 стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо был подписан в ноябре 2021 года, а первоначальный взнос был внесен в январе 2022 года. Министр не указал сумму, выделенную в качестве первоначального платежа.

Как уже сообщал ЦАМТО, впервые о намерении закупить в России 16-17 вертолетов Ми-171 заявил в ходе форума "Армия-2019" заместитель министра национальной обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.

В марте 2020 года посольство Филиппин в России сообщило, что представители МНО и ВС страны посетили авиазавод и учебный центр в Москве в связи с планируемой покупкой вертолетов Ми-171.

Несмотря на начавшиеся поставки многоцелевых вертолетов S-70i компании Sikorsky, Министерство бюджета и управления Филиппин 4 ноября 2020 года опубликовало одобренное 29 октября 2020 года специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 1,919 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.) для перечисления 15% авансового платежа за поставку "тяжелых транспортных вертолетов" в соответствии с требованиями программы модернизации ВС Филиппин.

Хотя в уведомлении тип вертолета не был указан, согласно информации филиппинского оборонного ресурса MaxDefense Philippines, для ВВС Филиппин будут приобретены 16 новых вертолетов Ми-171 (теперь официально заявлена цифра в 17 машин). Исходя из суммы аванса, общая стоимость продажи должна составить 12,797 млрд. филип. песо (268,7 млн. долл.).

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