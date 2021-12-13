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ЦАМТО

ВВС Филиппин приобрели российские вертолеты Ми-171

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Ми-171
Ми-171.
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 10 декабря. Министр обороны Филиппин Делфин Лоренцана заявил, что в ближайшее время будет произведен первоначальный платеж по программе приобретения российских вертолетов Ми-171 для ВВС страны.

Как сообщает филиппинское агентство PNA, министр заявил об этом 7 декабря в кулуарах церемонии вступления в должность нового главкома ВВС Филиппин генерал-майора Коннора Энтони Канласа.

Напомним, что несмотря на поставки многоцелевых вертолетов S-70i компании Sikorsky, руководство МНО Филиппин также приняло решение о закупке вертолетной техники российского производства.

Министерство бюджета и управления Филиппин 4 ноября 2020 года опубликовало одобренное 29 октября 2020 года специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 1,919 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.) для перечисления 15% авансового платежа за поставку транспортных вертолетов в соответствии с требованиями программы модернизации ВС Филиппин.

Хотя в уведомлении тип вертолета не был указан, согласно информации филиппинского оборонного ресурса MaxDefense Philippines, для ВВС Филиппин будут приобретены 16 новых вертолетов Ми-171. Исходя из суммы аванса, общая стоимость продажи должна составить 12,797 млрд. филип. песо (268,7 млн. долл.)

На тот момент (начало ноября 2020 года) ожидалось, что контракт будет подписан в ближайшее время. Однако до сих пор неизвестно, как МНО Филиппин намерено обойти проблему американских санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Как уже сообщал ЦАМТО, впервые о намерении закупить в России 16-17 вертолетов Ми-171 заявил в ходе форума "Армия-2019" заместитель министра национальной обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.

В марте 2020 года посольство Филиппин в России сообщило, что представители МНО и ВС страны посетили вертолетный завод и учебный центр в Москве в связи с планируемой покупкой вертолетов Ми-171.

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