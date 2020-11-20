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Военно-промышленный курьер

Филиппины закупят российские вертолеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Несмотря на начавшиеся поставки многоцелевых вертолетов S-70i компании Sikorsky, руководство МНО Филиппин также приняло решение о закупке вертолетной техники российского производства.

Министерство бюджета и управления Филиппин опубликовало одобренное 29 октября специальное распоряжение о выделении средств (SARO) в размере 1,919 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.) для перечисления 15% авансового платежа за поставку транспортных вертолетов в соответствии с требованиями программы модернизации ВС Филиппин.

Хотя в уведомлении тип вертолета не указан, согласно информации филиппинского оборонного ресурса MaxDefense Philippines, для ВВС Филиппин будут приобретены 16 новых вертолетов Ми-171. Исходя из суммы аванса, общая стоимость продажи должна составить 12,797 млрд. филип. песо (268,7 млн. долл.)

Как ожидается, контракт будет подписан в ближайшее время, хотя пока неизвестно, как МНО Филиппин намерено обойти проблему американских санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA).

Как сообщал ЦАМТО, впервые о намерении закупить в России 16-17 вертолетов Ми-171 заявил в ходе форума «Армия-2019» заместитель министра национальной обороны Филиппин по материально-финансовому обеспечению Раймундо Элефанте.

В марте 2020 года посольство Филиппин в Москве сообщило, отмечает ЦАМТО, что представители МНО и ВС страны посетили в России авиазавод и учебный центр в связи с планируемой покупкой вертолетов Ми-171.

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