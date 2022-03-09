МО РФ: РФ не передаст Украине базу данных желающих эвакуироваться, опасаясь за их жизнь

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в российской базе данных числятся 2 541 367 обращений по различным каналам связи

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Россия не может передать Украине базу данных желающих эвакуироваться в РФ, опасаясь расправ над ними. Об этом сообщил во вторник глава Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в российской базе данных уже числятся 2 541 367 обращений по различным каналам связи от конкретных граждан Украины и иностранцев с просьбами спасти и эвакуировать их из 1 917 населенных пунктов Украины.

"Если бы у нас было элементарное доверие к украинским властям, то мы могли бы передать им эту базу данных для того, чтобы развеять домыслы о том, что якобы никто не хочет ехать в Российскую Федерацию. Но по понятным причинам мы этого сделать не можем. Как только база данных окажется в руках националистов, всех обратившихся за помощью украинских граждан ждут преследования, унижения, пытки и расстрелы", - сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что по этой же причине Россия опасается передавать эти сведения представителям ООН. "Так как детальная информация о гражданах Украины может также попасть в руки националистов. А ведь обладая этими объективными данными, представители ООН, перестали бы с высоких трибун голословно обвинять Россию в невыполнении гуманитарных обязательств, а также заявлять о якобы отсутствии украинцев и иностранных граждан, желающих выехать в Российскую Федерацию, как вчера официально заявил заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс", - отметил генерал.

По его словам, данная база "содержит имена, фамилии и адреса этих людей, аудио- и видеопротоколы их панического состояния, душераздирающие рассказы о тяжелой гуманитарной обстановке, об ужасах и зверствах чинимых националистами, убийствах, физическом насилии, обысках и незаконных арестах".

"Эта база данных станет прямым свидетельством беспредела и преступлений киевской власти против граждан Украины", - добавил генерал.

Он также заявил, что Россия без участия Украины эвакуировала свыше 5 тыс. человек из опасных зон ДНР, ЛНР и Украины за сутки.

"Россия без участия украинской стороны за сутки из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы 5 334 человека, из которых 781 ребенок, а всего с начала проведения специальной военной операции уже более 174 тысяч человек, из них 44 250 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 20 033 единиц личного автомобильного транспорта, из них за сутки - 777", - сказал Мизинцев.

Пункты пропуска европейских стран

Мизинцев сообщил, что пункты пропуска ряда европейских стран, среди которых Польша, Венгрия, Словакия и другие, оказались почти не готовы к приему граждан, эвакуировавшихся с Украины.

"Пункты пропуска на территории Польши, Словакии, Венгрии, Молдавии и Румынии оказались практически не готовы к приему украинских беженцев, пытающихся найти защиту от террора, устроенного батальонами территориальной обороны", - отметил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, на погранпереходах скопились пробки, людям приходится бросать транспорт и идти пешком. "Очереди растянулись до 40 км, а время прохождения превышает двое суток", - добавил он.

Как уточнил Мизинцев, на пунктах пропусков в указанных странах нет туалетов, воды, еды, обогрева и медпомощи. По его словам, люди вынуждены сутками находиться на улице при минусовой температуре.

О спецоперации

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.