El Confidencial (Испания): почему «Ялта» не решит конфликт между Россией и ЕС

Испанское издание пишет о новой архитектуре европейской безопасности. Автор вспоминает ялтинское соглашение и рассуждает о том, можно ли создать «новую Ялту» в современных условиях. Такой исход он считает нежелательным — Россию он воспринимает как опасную страну, у которой не должно быть никаких «сфер влияния».

Казалось бы, настал подходящий момент для организации «новой Ялты». Но не все так просто: система может не решить, а только ухудшить отношения между странами.

Пока весь мир озабочен поиском лекарства от covid-19, некоторые государства пытаются урегулировать конфликт между Россией и странами Запада. Примером может быть недавнее решение США о приглашении России на саммит G7, а также попытки французских политиков восстановить отношения с Россией. Даже в том случае, если саммит G7 все-таки не состоится, переговоры между США и Россией могут пройти на базе Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.

В последний раз президент России Владимир Путин посетил Генеральную ассамблею ООН в 2015, тогда он только и говорил, что о Ялте. Он всячески одобрял Ялтинскую систему, которая помогла "человечеству пройти через бурные, порой драматические события последних семи десятилетий, уберегла мир от масштабных потрясений". По мнению российского президента, современному неспокойному миру пришлось бы кстати проверенное временем геополитическое "снадобье" - так называемый возврат к сферам влияния, при котором некоторые страны сохраняют нейтралитет.

Под "Ялтой" российские политики понимают международную систему, принятую на конференции Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем в последние месяцы Второй мировой войны, когда они пришли к соглашению о разделении Европы на сферы влияния. "Новая Ялта" может развиваться по двум сценариям. При наилучшем раскладе будет признано, хоть и неявно, влияние России в некоторых странах постсоветского пространства. В противном случае эти страны (особенно Украина) должны будут сохранять нейтралитет. Каждая страна дала свое название данной системе. В кругу российских чиновников ее принято называть "новой Ялтой", однако в европейском политическом обществе этот термин совсем не уместен.

Уроки Астерикса

Поэтому часто (но не всегда) политики прибегают к более расплывчатой формулировке - "новая архитектура европейской безопасности". Речь идет о принятии сфер влияния России в Европе, результатом которого станет улучшение отношений с Россией. На первый взгляд, разговор о новой Ялте наступил в благоприятное время. ЕС и НАТО не планируют расширяться, особенно за пределами Балкан. Якобы Трамп сказал, что ему наплевать на Украину (хотя выразился он не так культурно). Фанаты Астерикса и Обеликса знают, что действенное зелье может приготовить только друид. Если Трамп будет переизбран, Путин может стать его партнером для создания этого геополитического котла.

Даже если "новая Ялта" не является непосредственной угрозой, дебаты о европейской безопасности, разговоры о возможном взаимодействии с Россией и потребность в более геополитической Европе свидетельствуют о неверных предположениях о функционировании "старой Ялты". Причем бытовали такие предположения не только в России, но и в США и ЕС.

Неверно думать, что то время отличалось упорядоченным и мирным взаимодействием стран. "Старая Ялта" не была ни упорядоченной, ни мирной - она была кровавой, запутанной и опасной. СССР смог осуществить Ялтинское соглашение лишь в 1945 году, спустя десятилетие сталинской жесткости.

Введение полного советского контроля над маленькой Литвой заняло девять лет и привело к гибели около 30 000 человек. На западной Украине советская кампания против повстанцев велась в течение нескольких лет, в результате чего погибли 45 000 человек. Уровень смертности на душу населения как в Западной Украине, так и в Литве был настолько высок, что на их фоне нынешняя Сирия или Ирак выглядят относительно стабильными странами. Советские военные интервенции в Венгрии (1956) и Чехословакии (1968) и военное вмешательство в Польшу (1981) - бездействие Запада достигало предельной точки.

Эти моменты в европейской истории являются доказательством того, что геополитические соглашения не пишутся сами собой. Их необходимо соблюдать. Малые страны не будут согласны с изменениями только потому, что великие державы подписали какой-то документ. С этой точки зрения, "новая Ялта" кажется невозможной задачей. России не хватает сил и ресурсов для ее реализации. Более того, если Россия и рискнет реализовать проект, Запад явно не будет сидеть сложа руки.

При одном из раскладов "новой Ялты", Россия могла бы претендовать на уже подвластные ей Армению и Беларусь, при этом убедив другие страны, такие как Украина, Грузия и Молдавия, придерживаться нейтралитета (как Австрия). "Новая Ялта" не может стать прочным фундаментом архитектуры европейской безопасности. Такая система была бы недолговечной. В то время как на Западе для многих нейтралитет Украины или Молдавии представляется залогом прочных и стабильных отношений стран с Россией, Россия рассматривает его как новую возможность влияния на соседние государства.

В то время как западные столицы проявляют умеренное отношение к расширению НАТО и ЕС, Москва не против расширения состава Евразийского экономического союза, возглавляемого Россией, или ОДКБ. И хотя нейтралитет соседних государств по отношению к России и НАТО и считается залогом европейской стабильности, неясно, почему Запад должен включить в свой состав Украину и Молдавию, а не Беларусь и Армению, которые являются российскими союзниками.

Холодная война и старая ялтинская система продемонстрировали, что нейтралитет не был таким организованным, как планировалось. Нейтральным государствам, таким как Югославия и Египет, а также частично нейтральным, как Албания и Румыния, было трудно поддерживать свой статус. Советский Союз оказывал на них сильное экономическое давление, а их внутренняя политика пестрила партийными переворотами. Для поддержания нейтралитета Египта и Югославии, Запад предоставил странам не только существенную экономическую, но и военную помощь.

Однако такой нейтралитет не существовал сам по себе. Их нейтральный статус зиждился на помощи Запада в форме денег, оружия и партнерств по обеспечению безопасности. Это связано с тем, что старая ялтинская система не была основана исключительно на взаимном соглашении о разделении мира на сферы влияния. Она подразумевала конкуренцию: великие державы пытались ослабить альянсы друг друга и привлечь на свою сторону новых партнеров.

Обычно от старых лекарств отказываются ввиду серьезности их побочных эффектов. То же можно сказать и о "Ялтах". Холодная война и ялтинская система показали, что партнеров и союзников необходимо искать за пределами НАТО и Варшавского договора. Наличие сети оборонных и экономических ассоциаций не только с официальными союзниками, но и с нейтральными государствами могло помочь избежать поражения в холодной войне. Возможно, эта тема не станет повесткой будущих встреч G7, но им будет полезно иметь это в виду, ведь будущее архитектуры европейской безопасности в их руках.

Нику Попеску (Nicu Popescu)