Польша определилась с проектом, по которому будут построены три новых фрегата для ВМС страны

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Польские ВМС в скором времени получат на вооружение три новых фрегата, Варшава наконец-то определилась с проектом, по которому будут строиться новые корабли в рамках программы Miecznik ("Мечник").

Как пишет польская пресса, 4 марта 2022 года польский консорциум PGZ-Miecznik подписал предконтрактные соглашения о стратегическом сотрудничестве с британской группой Babcock International, которая предоставит проект фрегата AH140 (Arrowhead 140). На основе британского проекта и будут строиться новые корабли для польского флота.

Таким образом можно констатировать, что британский проект выиграл в конкурсе на постройку трех фрегатов для Польши, опередив немецкий и испанский.

О подписании контракта на три новых фрегата Минобороны Польши сообщило еще в июле прошлого года. Подписание документов прошло 27 июля в Гдыне, подпись под соглашением поставил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Строительством кораблей займется специально созданный для этих целей консорциум PGZ-Miecznik, в который вошли верфь PGZ Stocznia Wojenna, а также гданьская частная верфь Remontowa Shipbuilding SA.

Тогда же польское Минобороны заявило, что сделает выбор из трех предложенных проектов: Arrowhead 140 от британской группы Babcock, на основе которого разработаны фрегаты тип 31, проект от испанской Navantia фрегата F110 или корвета Avante и проект германского объединения thyssenkrupp Marine Systems на основе МЕКО А200 или А300. Как следует из публикации, поляки выбрали британский фрегат.

Планируется, что в дальнейшем построенные фрегаты заменят в ВМС Польши два фрегата класса "Оливер Хазард Перри", приобретенные в начале 2000-х годов у США, первый корабль должен быть спущен на воду уже через четыре года.