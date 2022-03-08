Британский проект фрегата Arrowhead 140 выбран Польшей

Как сообщили польские СМИ, представленный британской группой Babcock International проект фрегата Arrowhead 140 (АН140, на основе которого начата постройка для ВМС Великобритании пяти фрегатов типа 31) был выбран на конкурсной основе для строительства в количестве трех единиц для военно-морских сил Польши по программе Miecznik ("Мечник"). 4 марта 2022 года польский консорциум PGZ-Miecznik, сформированный для постройки кораблей по программе Miecznik для ВМС Польши, подписал предконтрактные соглашения о стратегическом сотрудничестве с британской группой Babcock International как поставщиком проекта фрегата АН140 для разработки технического проекта для польского корабля, и с британскими отделениями групп Thales (Thales UK) и MBDA (MBDA UK) как подрядными поставщиками корабельных систем "первого уровня".

Предположительное изображение варианта проекта фрегата Arrowhead 140 (АН140) британской группы Babcock International в исполнении для ВМС Польши (с) Babcock International

Консорциум PGZ-Miecznik включает польское государственное оборонно-промышленное объединение Polska Grupa Zbrojeniowa SA - PGZ), входящую в его состав верфь PGZ Stocznia Wojenna Sp. Z oo (Гдыня), а также частную верфь Remontowa Shipbuilding SA (Гданьск, бывшая до 2011 года верфь Stocznia Północna). Строительство трех кораблей планируется вести на PGZ Stocznia Wojenna, с привлечением верфи Remontowa Shipbuilding в качестве субподрядчика, в том числе для изготовления части корпусных секций.

Ранее Инспекторат по вооружению министерства национальной обороны Польши 27 июля 2021 года подписал рамочный контракт с консорциумом PGZ-Miecznik на строительство для ВМС Польши трех фрегатов по программе Miecznik, причем на консорциум был возложен и сам тендерный процесс по выбору типа корабля и заключение контрактов с выбранными иностранными подрядчиками. Следует отметить, что столь оригинальная схема реализации тендера вызвала значительную критику в Польше.

Стоимость рамочного контракта составляет до 10 млрд злотых (до 2,58 млрд долл), что делает его крупнейшим оборонным контрактом в истории польской промышленности. Программа приобретения для ВМС Польши трех новых многоцелевых кораблей класса "фрегат" под шифром Miecznik является одним из ключевых проектов польского Плана технического перевооружения на 2021-2035 годы. Новые фрегаты должны заменить в составе польского флота два бывших американских фрегата типа Oliver H. Perry.

Консорциум PGZ-Miecznik к концу ноября 2021 года представил Инспекторату вооружений польского министерства обороны три варианта аванпроектов, разработанных на основе проектов, представленных тремя зарубежными участниками тендера - проекта Arrowhead 140 британской группы Babcock, проекта на основе фрегата F-100 испанского объединения Navantia, и нового проекта МЕКО А300PL германского объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS).

В конце февраля 2022 года Инспекторат вооружений выбрал аванпроект на основе британского проекта Arrowhead 140, на основе которого консорциум PGZ-Miecznik должен приступить к разработке технического проекта. Наблюдатели отмечают, что фактически был выбран самый дешевый из представленных проектов. Сообщалось, что ранее первым по стоимостным критериям было отсеяно предложение Navantia, предусматривающее оснащениe корабля системой оружия AEGIS.

Согласно планам, намечается, что первый корабль должен быть заложен на верфи PGZ Stocznia Wojenna в 2023 году и сдан флоту в 2028 году. Строительство двух других фрегатов должно вестись с учетом результатов испытаний головного корабля, со сдачей двух данных фрегатов в 2033 и 2034 годах.

Облик и параметры оборудования и вооружения польского варианта фрегата Arrowhead 140 пока не раскрываются. Однако сообщено, что он будет оснащен АСБУ Thales Tacticos, которая в ВМС Польши уже используется на патрульном корабле Ślązak и ракетных катерах типа Orkan. Группа Thales, видимо, поставит и прочие основные радиоэлектронные средства корабля, включая РЛС и ГАС. MBDA UK, ввероятно, поставит корабельный ЗРК малой дальности Sea Ceptor (с ракетами САММ в вертикальной пусковой установке на 24 или 32 ячейки). Cудя по опубликованному Babcock графическому изображению предполагаемого польского варианта проекта Arrowhead 140, он, возможно, также получит восемь пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Kongsberg NSM, одну 21-зарядную пусковую установку Mk 49 ЗРК самообороны Raytheon RAM, новую 76-мм универсальную легкую артиллерийскую установку Leonardo 76/62 Sovraponte, польский 35-мм одноствольный зенитный артиллерийский комплекс OSU-35, 324-мм торпедные аппараты, а также вертолет (изображен Sikorsky MH-60R) постоянного базирования в ангаре.

Польша таким образом станет вторым иностранным заказчиком фрегата проекта Arrowhead 140 после Индонезии, в сентябре 2021 года подписавшей контракт на лицензионную постройку двух кораблей этого типа. Проект Arrowhead 140 был разработан под эгидой Babcock на основе созданного ранее совместно британской проектно-промышленной группы ВМТ и датской компании Odense Maritime Technology (ОМТ) проекта известных датских фрегатов типа Iver Huitfeldt. В сентябре 2019 года представленный консорциумом во главе с Babcock проект Arrowhead 140 победил в тендере ВМС Великобритании на постройку для Королевского флота пяти перспективных фрегатов типа 31 (типа Inspiration). Головной корабль типа 31 для ВМС Великобритании Venturer был начат постройкой на судостроительном предприятии Babcock Rosyth в Розайте 23 сентября 2021 года, с плановым сроком сдачи всех пяти кораблей к 2030 году. Теперь проект Arrowhead 140 также активно продвигается на экспорт.