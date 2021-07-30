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Контракт на постройку трех перспективных фрегатов для польского флота

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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 27 июля 2021 года в Гдыне на судостроительном предприятии PGZ Stocznia Wojenna Sp. Z oo (входящем в состав польского государственного оборонно-промышленного объединения Polska Grupa Zbrojeniowa SA - PGZ) подписал от имени Инспектората по вооружению министерства национальной обороны Польши контракт с консорциумом PGZ-Miecznik, предусматривающим строительство для военно-морских сил Польши трех перспективных многоцелевых фрегатов по программе Miecznik ("Мечник").

Подписание министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком контракта с польским консорциумом PGZ-Miecznik на строительство для ВМС Польши трех перспективных многоцелевых фрегатов по программе Miecznik. Гдыня, 27.07.021 (с) PGZ

Консорциум PGZ-Miecznik, сформированный для реализации программы Miecznik, включает саму PGZ, входящую в ее состав верфь PGZ Stocznia Wojenna Sp. Z oo, а также гданьскую частную верфь Remontowa Shipbuilding SA (бывшая до 2011 года верфь Stocznia Północna). Строительство трех кораблей планируется вести на PGZ Stocznia Wojenna, с привлечением верфи Remontowa Shipbuilding в качестве субподрядчика.

Официальная стоимость рамочного контракта составляет, по разным источникам, от 8 до 10 млрд злотых (от 2,06 до 2,58 млрд долл), в связи с чем он объявлен крупнейших оборонным контрактом в истории польской промышленности. Программа приобретения для ВМС Польши трех новых кораблей класса "фрегат" под шифром Miecznik является одним из ключевых проектов польского Плана технического перевооружения на 2021-2035 годы. Новые фрегаты должны заменить в составе польского флота два бывших американских фрегата типа Oliver H. Perry.

Однако фактически до настоящего времени отсутствует проект корабля для строительства по данной программе. Согласно документу, консорциум PGZ-Miecznik должен к концу ноября 2021 года представить Инспекторату вооружений польского министерства обороны три варианта аванпроектов, разработанных на основе проектов, представленных тремя зарубежными участниками тендера- британской группы Babcock (представляет проект Arrowhead 140, на основе которого планируются к постройке для ВМС Великобритании пять фрегатов типа 31), испанского объединения Navantia (по различным польским источникам, предлагается то ли проект фрегата F110, то ли какой-то вариант семейства корветов Avante) и германского объединения thyssenkrupp Marine Systems (TKMS, проект на основе МЕКО А200 или А300). Согласно контрактному графику, на рубеже 2021 и 2022 годов Инспекторат вооружений должен в итоге выбрать проект, на основе которого консорциум PGZ-Miecznik приступит к разработке технического проекта.

Мариуш Блащак на церемонии подписания контракта оптимистично заявил, что "По утвержденному графику мы хотим, чтобы первый корабль был спущен на воду через четыре года. Возможно, дамы и господа. Это амбициозная, но достижимая цель". После постройки головного корабля, предполагается строительство двух следующих, с общим завершением программы в 2034 году.

"Это действительно будут корабли, которые составят значительную силу в Балтийском море. Их роль заключается в первую очередь в защите польского побережья, но они также будут использоваться, как и фрегаты, которые сейчас действуют в составе ВМС Польши, в союзных миссиях, в миссиях НАТО", - подчеркнул министр.

Однако польские военные СМИ выражают серьезный скептицизм как в отношении заявленных сроков реализации программы, так и в отношении источников ее финансирования. Учитывая предыдущий польский опыт строительства относительно крупных кораблей в виде корвета Ślązak по программе Gawron II (на основе немецкого проекта МЕКО А100), можно предсказать, что программа Miecznik почти наверняка станет весьма долгостройной.

Характер польских тактико-технических требований к кораблям по программе Miecznik не обнародовался, но судя по ориентирам в виде участвующих в тендере проектов Arrowhead 140 и МЕКО А200, это должны быть корабли умеренных размеров и стоимости. Корабли должны быть оснащены перспективной АСБУ ZSW и РЛС польской разработки, и вооружены противокорабельным и зенитным ракетными комплексами.

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Страны
Великобритания
Германия
Испания
Польша
США
Компании
Babcock
Navantia
Remontowa Shipbuilding
ThyssenKrupp
Проекты
MEKO 200
Oliver Hazard Perry
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