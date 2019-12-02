Патрульный корвет Ślązak введен в строй польского флота

28 ноября 2019 года в военном порту Гдыни, наконец, состоялась церемония подъема польского военно-морского флага на построенном для ВМС Польши на судостроительном предприятии Stocznia Marynarki Wojennej патрульном корабле Ślązak (бортовой номер "241"), официально именуемом "патрульным корветом" (korweta patrolowa). Строительство этого корабля продолжалось 18 лет. На церемонии ввода Ślązak в строй польского флота, приуроченной ко 101-й годовщине ВМС Польши, присутствовал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Церемония ввода в строй ВМС Польши патрульного корабля ("патрульного корвета") Ślązak. Гдыня, 28.11.2019 (с) министерство национальной обороны Польши

Напомним, что Ślązak изначально строился в качестве корвета по программе Gawron II, начатой в конце 1990-х годов и предусматривавшей постройку для ВМС Польши серии многоцелевых корветов, которые должны были составить ядро польского надводного флота. Изначально планировалась постройка cеми кораблей со вводом всех в строй к 2012 году. Избранный для постройки проект (польское обозначение - проект 621) был фактически вариантом германского проекта МЕКО А 100 совместной разработки German Corvette Consortium (альянс Blohm + Voss, Lürssen, Thyssen и HDW по проектированию и постройке для ВМС Германии на основе того же проекта корветов типа К130). С польской стороны разработчиком проекта 621 выступал Centrum Techniki Morskiej (CTM) в Гдыне.

Головной корабль Ślązak был заложен на военно-морской верфи Stocznia Marynarki Wojennej в Гдыне 28 ноября 2001 года и первоначально планировался ко вводу в строй в 2003 году. Реально строительство единственного начатого корабля Ślązak из-за хронического недофинансирования превратилось в скадальный долгострой. Планы дальнейшей постройки серии быстро скукожились до двух или трех кораблей, а затем и вовсе были оставлены. В конечном счете "технический спуск" на воду корвета Ślązak был произведен только 16 сентября 2009 года, причем 22 сентября 2009 года корпус был поднят обратно в эллинг верфи для продолжения работ (которые, впрочем, фактически не велись). Верфь Stocznia Marynarki Wojennej с 2011 года находилась в состоянии банкротства.

В феврале 2012 года правительство Польши приняло решение окончательно прекратить строительство Ślązak, однако в дальнейшем лоббистское давление со стороны руководства ВМС Польши и представителей польской судостроительной промышленности возобладало, и в итоге в 2013 году было решено все-таки достроить Ślązak по значительно упрощенному проекту в качестве патрульного корабля с минимальным вооружением и оборудованием. По подписанному 23 сентября 2013 года дополнительному договору к контракту от 27 ноября 2001 года, верфь Stocznia Marynarki Wojennej должна была сдать теперь уже патрульный корабль ("патрульный корвет") Ślązak к концу 2016 года.

16 декабря 2014 года состоялся второй "технический спуск" Ślązak с подъемом корпуса обратно на следующие сутки. 2 июля 2015 года многострадальный корабль был в третий раз и теперь уже официально cпущен на воду. Однако 28 октября 2015 года корабль был вновь поднят в эллинг, и 23 ноября 2015 года спущен в четвертый раз (!). Работы по достройке Ślązak, впрочем, затянулись еще на три года. Только 14 ноября 2018 года корабль впервые вышел в море на заводские ходовые испытания. Процесс испытаний занял еще год, и лишь 8 ноября 2019 года был подписан приемный акт, а теперь состоялась церемония ввода Ślązak в строй польского флота.

В нынешнем виде при стандартном водоизмещении 1900 тонн, полной длине 95,2 м и ширине 13,5 м, Ślązak имеет вооружение в составе 76-мм универсальной артиллерийской установки Leonardo Oto Super Rapid, двух 30-мм дистанционно управляемых артиллерийских установок Leonardo Oto Marlin-WS, четырех 12,7-мм пулеметов WKM-B и четырех пусковых установок ПЗРК Grom. В кормовой части оборудована ВПП для вертолета. Радиоэлектронное вооружение представлено в основном системами Thales (РЛС общего обнаружения SMART-S Mk 2, РЛС управления огнем STING-EO Mk 2 и опто-электронная система MIRADOR).

Церемония ввода в строй ВМС Польши патрульного корабля ("патрульного корвета") Ślązak. Гдыня, 28.11.2019 (с) министерство национальной обороны Польши и Kuba Kaługa / RMF FM

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