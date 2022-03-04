Военные РФ провели учение в Таджикистане по защите объектов от ракет и ударных дронов

Екатеринбург. 3 марта. ИНТЕРФАКС - Совместное учение специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и летчиков ударных и транспортно-боевых вертолетов российской военной базы прошло на полигоне "Ляур" в Таджикистане, сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в четверг.

"В учении принимало участие около 500 военнослужащих, свыше 20 единиц военной техники, в том числе комплексы радиоэлектронной борьбы "Поле-21", "Борисоглебск-2", автоматизированная станция помех Р-934 БМВ, комплекс радиоэлектронного подавления Р-330", - говорится в сообщении пресс-службы округа.

По данным военных, на учении специалисты РЭБ совершили марш в район выполнения учебно-боевых задач и замаскировали спецтехнику.

"Затем военнослужащие отработали радиоэлектронное прикрытие собственных объектов и противодействие средствам наведения авиаракет, воздушной разведки и ударных дронов. Роль разведывательной и ударной авиации, а также иных воздушных целей выполнили экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТШ5-1 и ударных Ми-24 авиагруппы соединения", - отметили в ЦВО.

Кроме того, операторы комплексов РЭБ защитили свою технику от разведывательно-диверсионных групп, планировавших их захват и уничтожение.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в Центральный военный округ). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее составе - мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне прихода к власти в Афганистане в 2021 году движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) российские военные сообщали об усилении базы в Таджикистане новым вооружением. В частности, 6 декабря 2021 года российская военная база в Таджикистане получила 30 модернизированных танков Т-72Б3М для замены боевых машин более ранних модификаций.

Кроме того, командующий войсками ЦВО Александр Лапин сообщал в 2021 году, что три мотострелковых батальона 201-й базы полностью перевооружены на современную боевую технику - БМП-2М и БТР-82А. Ее зенитные подразделения получили новые и всепогодные комплексы "Верба".

"Также на базу поступили противотанковые управляемые ракетные комплексы "Корнет", снайперские винтовки АСВК-М "Корд", автоматы АК-12, реактивные пехотные огнеметы повышенной дальности и мощности и техника служб тылового и технического обеспечения", - сказал в ноябре 2021 года Лапин.