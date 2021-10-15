Марш порядка: на афганской границе усилят российскую военную полицию

Российские военные полицейские на базах в Средней Азии получат бронированные грузовики «Патруль». Новая техника поступит на оснащение комендатур и подразделений «красных беретов» в Таджикистане и Киргизии. В отличие от стоящих на вооружении легких внедорожников «Патрули» защищают от огня стрелкового оружия и гранатометов, а также неуязвимы для мин. Бронеавтомобили стали насущной необходимостью с учетом расширения функционала военных полицейских. Теперь «красные береты» не только следят за дисциплиной в войсках, но и участвуют в городских боях, сопровождают колонны, а также борются с террористами и диверсантами.

Российские военные полицейские на базах в Средней Азии получат бронированные грузовики «Патруль». Новая техника поступит на оснащение комендатур и подразделений «красных беретов» в Таджикистане и Киргизии. В отличие от стоящих на вооружении легких внедорожников «Патрули» защищают от огня стрелкового оружия и гранатометов, а также неуязвимы для мин. Бронеавтомобили стали насущной необходимостью с учетом расширения функционала военных полицейских. Теперь «красные береты» не только следят за дисциплиной в войсках, но и участвуют в городских боях, сопровождают колонны, а также борются с террористами и диверсантами.

Броней по бездорожью

Минобороны приняло решение о перевооружении комендатур и подразделений военной полиции на 201-й базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии, сообщили источники «Известий» в ведомстве. Помимо легких патрульных автомобилей «Есаул», построенных на базе джипа «Патриот», они получат и бронированные машины «Патруль». Поставка новинок стартует в начале следующего года.

В Таджикистан и Киргизию долгое время не поставляли новую технику, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

— Сейчас ситуация изменилась, — отметил он. — Обстановка на южной границе этой республики после прихода к власти в Афганистане талибов (организация запрещена в России. — «Известия») изменилась не в лучшую сторону. Ждать прорывов через границу вооруженных формирований, конечно, не стоит, но лучше быть готовыми к любому развитию событий. «Патруль» хорошо приспособлен для сопровождения и охраны колонн, передвижения солдат или офицеров в неспокойной местности.

Бронеавтомобиль «Патруль» был создан на базе двухосного грузовика КамАЗ-43502. 12-тонный грузовик может перевозить десять бойцов в полной амуниции и с оружием. Броня защищает десант от огня автоматов и пулеметов, а конструкция может выдержать подрыв устройства до 5 кг в тротиловом эквиваленте. В бортах оборудованы бойницы. Опытная партия «Патрулей» была передана военной полиции в прошлом году. На этих машинах «красные береты» участвовали в параде на Красной площади.

По словам Алексея Хлопотова, «Патруль» позволяет перевезти целое отделение военных полицейских.

— Ее броня защитит от легкого стрелкового оружия и осколков, — пояснил эксперт. — При необходимости на машину можно установить пулеметы или боевые модули. Она защитит и от подрывов на минах и фугасах — это обычная угроза при проводке колонн. На «Патруле» можно принять бой, она вывезет из-под огня. УАЗ «Есаул» — это машина совсем другого класса, и на ней лучше передвигаться по более спокойным территориям. Она позволит провести рекогносцировку или разведку, но в серьезный переплет на ней лучше не попадать.

«Красные береты» на маневрах

Прошедшим летом во всех военных округах прошли специальные учения подразделений военной полиции «Страж-2021», а в сентябре «красные береты» закрепили навыки на стратегических маневрах «Запад-2021». В этом году у них был широкий круг задач. Помимо поддержания дисциплины в войсках военные полицейские охраняли армейские объекты и обеспечивали безопасность на дорогах. Кроме того, они отрабатывали меры по борьбе с терроризмом, причем, как отмечали в Минобороны, с применением опыта выполнения спецзадач за пределами России.

— Военная полиция отвечает сейчас не только за поддержание порядка в гарнизонах или в районах развертывания войск. «Красные береты» должны патрулировать, охранять и оборонять тыловые районы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Они могут отвечать за сторожевое и фланговое охранение, а также за контроль маршрутов, в том числе и на блокпостах. Привлекаются военные полицейские и к выполнению миротворческих миссий — в Сирии, Нагорном Карабахе и в других регионах мира. При решении таких задач надо быть готовым к обстрелам из стрелкового оружия, применению мин или фугасов. Без бронетехники, надежно защищающей от стрелкового оружия, и с противоминной защитой здесь не обойтись.

Полицейский арсенал

В Сирии подразделения военной полиции регулярно патрулируют ключевые трассы на освобожденных от экстремистов территориях. Они контролируют соблюдение соглашений о прекращении огня и доставляют гуманитарные грузы. С марта прошлого года по договоренности между президентами России и Турции «красные береты» совместно с турецкими военными патрулируют территории в Идлибе и Заевфратье. Для этих задач используются бронеавтомобили «Тигр», однако опыт показал, что лучше выбрать технику с большей проходимостью, вместимостью и защищенностью. Чтобы усилить патрульные колонны, привлекли БТР-82А и бронеавтомобили «Тайфун-У». Перед принятием на вооружение «Патрулей» их также обкатывали на сирийских дорогах.

Сейчас в военной полиции эксплуатируется целая линейка автомобилей «УАЗ». «Красные береты» активно используют не только «Есаулы», но и «УАЗ Патриот». Остаются в строю и классические командирские уазики и УАЗ-3962, известные как «Буханка». В частности, есть вариант этого автомобиля, оборудованный камерами для перевозки подозреваемых и обвиняемых. В автопарке военной автоинспекции, входящей в состав военной полиции, есть автомобили Lada Vesta в модификации Cross и Ford Focus, собранные во Всеволожске.

С момента обострения ситуации на границе с Афганистаном 201-ю военную базу в Таджикистане начали активно перевооружать. Мотострелковые подразделения получают бронетранспортеры БТР-82А и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, автоматы АК-12, снайперские винтовки АСВК-М калибром 12,7 мм, пистолеты Ярыгина и современные реактивные огнеметы. До конца года ожидаются поставки новых танков Т-72Б3М. Артиллерию группировки усилили дальнобойные РСЗО «Ураган», 122-мм САУ «Гвоздика» и зенитные пушки ЗУ-23 на базе бронированных «Уралов». В состав вертолетной эскадрильи вошли ударные Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТВ5-1. На базе также развернут батальон беспилотников с «Орланами-10», «Элеронами-3» и «Тахионами».

Роман Крецул, Богдан Степовой