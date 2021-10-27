Разрешите подключиться: Среднюю Азию накроют «военным интернетом»

Новая техника позволит вести обмен данными даже с самыми отдаленными районами региона

Минобороны России приняло решение развернуть на 201-й военной базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии новые системы связи. Они позволят наладить на территории Средней Азии безотказную и защищенную связь и передачу цифровой информации. В перспективе техника позволит вести обмен данными даже с самыми отдаленными и труднодоступными районами региона. Эксперты отмечают, что такие системы безусловно расширят возможности боевых подразделений российских зарубежных баз.

Вызов принят

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время уже согласован и утвержден график поставки новых систем связи на российские военные базы в Средней Азии. До конца года завершится обновление 201-й ВБ. Оборудование получат не только батальон связи самой военной базы, но и другие части и подразделения. Планируется, что по итогам работы 201ВБ полностью обновит свой парк систем связи.

Переоснащение базы «Кант» запланировано на следующий год. Помимо радиостанций наземных подразделений будут обновлены и изделия, которые обеспечивают обмен информацией с авиацией.

По словам источников, российские военные в Средней Азии получат командно-штабные машины, станции спутниковой и радиорелейной связи, а также аппаратные. Новая техника должна обеспечить передачу цифровых данных в горных районах.

Учения на полигоне Ляур в Таджикистане Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Как сообщало Минобороны, в прошлом году на горном полигоне Ляур в Таджикистане проходили учения с использованием современных средств передачи информации. На них отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи между пунктами управления командиров подразделений и другими абонентами. Особое внимание было уделено организации спутниковой радиосвязи в интересах войск, находящихся в Бохтарском военном городке, — здесь расквартирована значительная часть подразделений 201-й военной базы в Таджикистане.

В учениях было задействовано около 300 военнослужащих, командно-штабные машины, радиостанции различной мощности, аппаратура спутниковой и видео-конференц-связи.

Войсковые операции в такой местности из-за сложного рельефа развиваются, как правило, на нескольких направлениях, вне прямой видимости. При ведении боевых действий важно знать, что происходит у соседей, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— Сейчас у связистов есть вся необходимая техника для решения самых сложных задач, — уверен эксперт. — Базы «Кант» и 201-я находятся в странах, где много горных районов. Там будет незаменима спутниковая связь — она не зависит от рельефа, поэтому без проблем обеспечит прием и передачу и данных. Системы радиорелейной связи действуют иначе — между передатчиком и принимающей машиной не должно быть преград. Здесь есть как минусы, так и плюсы. Безусловно, где-то могут быть зоны с неустойчивым приемом. Но в то же время расположенные на высотах системы связи обеспечат покрытие большей территории. Кроме того, такие каналы передачи информации фактически невозможно заглушить.

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев Источник изображения: iz.ru

Эксперт напомнил, что в войсках есть трехмерные карты местности, которые позволят безошибочно определить точки для установки радиорелейных комплексов связи.

Стоящая на вооружении российской армии техника соответствуют самому современному уровню, и новые системы безусловно расширят возможности боевых подразделений российских военных баз за рубежом, полагает Виктор Мураховский.

— В Сирии связисты наладили бесперебойный и защищенный обмен информацией со штабами на территории России, — напомнил он. — Кроме того, они обеспечили на этом, удаленном от нашей страны, театре военных действий связь для советников и авиации.

Спутники помогут

На вооружение подразделений 201-й военной базы должна поступить станция спутниковой связи Р-441ЛМ. Она монтируется на высокопроходимом грузовике УРАЛ-4320 и в его автомобильном прицепе. Крытый кузов разделен на два отсека. В переднем размещается аппаратура и антенна-тарелка, которая поднимается из отсека и крепится на крыше, а в заднем — электрогенератор. Часть аппаратуры находится в прицепе, который во время работы подсоединяется к автомашине специальным кабелем.

Станция на позволяет поддерживать стабильную телефонную и телеграфную связь, с возможностью выхода на гражданские телефонные номера, а также цифровую передачу данных. Она работает через ретрансляторы, которые установлены на космических спутниках.

Станция спутниковой связи Р-441ЛМ Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Техника проста в эксплуатации. Так, например, время ее подготовки к работе в полевых условиях не превышает 20 минут. Она передает информацию через высокозащищенные каналы и может работать в помехозащищенном режиме.

Вместе со станцией спутниковой связи будут работать радиорелейные Р-419ЛМ1. Они должны обеспечить быстрое развертывание радиорелейных линий связи, организацию отдельных защищенных радиоканалов, видео-конференц-связи, передачу цифровых и видеоданных по радиосигналу.

На границе с Афганистаном

До середины 2010-х военная база пользовалась техникой, оставшейся от советской 201-й мотострелковой дивизии, но с момента обострения ситуации на границе с Афганистаном ее активно перевооружают. Мотострелковые подразделения получают бронетранспортеры БТР-82А и модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М.

«Известия» уже писали, что в Таджикистан направят новую модификацию БМП-2М, оснащенную боевым модулем «Бережок». У него есть 30-миллиметровая автоматическая пушка, 7,62-миллиметровый пулемет и автоматический гранатомет. Самое смертоносное оружие модернизированной БМП — смонтированные на башне четыре пусковые установки противотанкового комплекса «Корнет».

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков Источник изображения: iz.ru

Мотострелки военной базы активно осваивают новые автоматы АК-12, снайперские винтовки АСВК-М калибром 12,7 мм, пистолеты Ярыгина и современные реактивные огнеметы.

До конца года ожидаются поставки новых танков Т-72Б3М. Артиллерию группировки уже усилили дальнобойные РСЗО «Ураган», 122-миллиметровая САУ «Гвоздика» и зенитные пушки ЗУ-23 на базе бронированных «Уралов».

Долгое время у российских войск в Таджикситане не было мощной и современной авиасоставляюшей. Но недавно в состав вертолетной эскадрильи вошли ударные Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТВ5-1. На базе также развернут батальон беспилотников с «Орланами-10», «Элеронами-3» и «Тахионами».

Алексей Рамм