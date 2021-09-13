Экранизируй это: боевым машинам 201-й базы усилят броню

Какие задачи в Таджикистане будет решать обновленная техника

Российские боевые машины 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, получат комплекты дополнительной защиты. Бронетранспортеры БТР-82А и БМП-2М закроют решетчатыми экранами и бронеплитами. Благодаря этому они станут менее уязвимыми к огню противника. Эксперты отмечают, что транспорт российских мотострелков в критически важном регионе станет защищенным не только от пулеметов, но даже от противотанковых ракет.

Укрепить по периметру

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принято принципиальное решение увеличить боевые возможности бронетехники 201-й российской военной базы в Таджикистане. В частности, прорабатывается вопрос об оснащении бронетранспортеров и боевых машин пехоты дополнительными защитными элементами.

Комплект состоит из двух видов защиты. Первый — бронеплиты, которыми закрывают критически важные места машины. Вторая составляющая — решетчатые экраны, которые монтируются по периметру корпуса. Масса такого обвеса составляет около тонны. Оборудование крепится на машину силами экипажа, это занимает примерно один час.

Бронеплиты должны обезопасить экипаж боевой машины и десант от осколков и пуль калибра 7,62 мм и 12,6 мм на дистанциях от 400 м. Особенно это критично для бронетранспортеров: их защита изначально была настолько слабой, что борт машины в некоторых пробивался выстрелами из 7,62 мм пулемета.

Боевая машина пехоты БМП-2М во время динамического показа в рамках Армейских международных игр – 2021 на полигоне Алабино Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Решетчатый обвес предназначен для защиты машины от реактивных гранат и противотанковых ракет. Она не стопроцентна — вероятность срабатывания примерно 50 на 50 и зависит от места попадания. Если головная часть врежется между прутьями решетки, то боеприпас застрянет и не сработает. Есть также вариант, что при столкновении гранаты с решеткой кумулятивная струя будет деформирована, и ее действие будет менее разрушительным.

Стоящая на вооружении российской армии бронетехника разрабатывалась в основном в годы холодной войны исходя из средств поражения, которые могли быть применены в глобальном конфликте, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. Однако в условиях локальных боевых действий на первое место выходят легкие средства поражения.

— В Таджикистане остается угроза проникновения различных банд, у которых на вооружении как раз в основном легкое противотанковое оружие: гранатометы, возможно, противотанковые ракетные комплексы, — пояснил Алексей Хлопотов. — Против этих средств необходимо усиливать защиту нашей техники. Уже давно разработаны специальные комплекты в виде решетчатых экранов, которые очень эффективно работают против РПГ. Смысл в том, что, попадая в пластины решетки, сделанные не из простого металла, а из твердой броневой стали, разрушается головная часть противотанковой гранаты — сама кумулятивная воронка, что намного уменьшает эффективность подрыва. Как правило, такие экраны спасают танк, а также БМП и БТР. Если такими защитными комплексами будут оснащаться машины, находящиеся у нас в Таджикистане, существенным образом повысится их выживаемость и безопасность экипажа. Эти меры необходимы, потому что угроза реальна и со временем она будет только расти.

Базовые версии бронетранспортеров и боевых машин пехоты неплохо защищены в лобовой проекции в соответствии с техническими заданиями Минобороны, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

Бронетранспортер БТР-82А во время учений коллективных сил ОДКБ на полигоне Ляур в Таджикистане Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

— С этой стороны защита обеспечивается практически от всего стрелкового оружия любых калибров, включая в том числе крупнокалиберные пулеметы, — пояснил он. — Но их бортовые проекции более уязвимы к поражению от крупных калибров. Технику этого поколения, конечно, необходимо оснащать комплектами дополнительной защиты независимо от того, где она дислоцируется.

За последние месяцы на фоне стремительно менявшейся обстановки в Афганистане в среднеазиатском регионе была проведена серия крупных совместных военных учений. Маневры проходят на территории Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Кульминацией совместной подготовки войск должно стать антитеррористическое учение стран ШОС «Мирная миссия – 2021». Оно пройдет на полигоне Донгуз в Оренбургской области с 11 по 25 сентября.

В частях 201-й российской военной базы боевая учеба идет не прекращаясь. 9 сентября в пресс-службе Центрального военного округа сообщили о завершении маневров, в ходе которых отрабатывалось отражение нападения боевиков. По сценарию группа условного противника на автомобилях пыталась ворваться на территорию воинской части через КПП. К месту боестолкновения оперативно прибыла группа антитеррора на бронетранспортерах БТР-82А, заблокировала и разгромила «боевиков».

Перевооружение на земле

До середины 2010-х российская военная база (РВБ) в Таджикистане довольствовалась техникой, оставшейся от советской 201-й мотострелковой дивизии. Долгое время ее материальная часть почти не обновлялась. Затем ситуация начала быстро меняться.

С 2015 года мотострелковые подразделения перевооружили на новые бронетранспортеры БТР-82А с увеличенной огневой мощью. С 2018-го сюда поступают и модернизированные БМП-2М. От базовой модели они отличаются улучшенным прицелом и приборами наблюдения, а также современной радиостанцией Р-168 «Акведук».

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган» во время тактических артиллерийских учений Источник изображения: Фото: РИА Новости/Георгий Зимарев

Артиллерийскую группировку базы усилили дальнобойными РСЗО «Ураган» калибра 220 мм. Поскольку она должна быть готова к действиям в горной местности, в ее составе есть и облегченная техника — 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также зенитные пушки ЗУ-23, смонтированные на базе бронированных грузовиков «Урал».

Противовоздушную оборону базы укрепили зенитной ракетной системой С-300ПС. Для борьбы с малыми беспилотниками и другими воздушными целями на РВБ началась поставка самых современных переносных комплексов «Верба».

Получает 201-я база и новое пехотное вооружение. Ее подразделения переоснащают на самую современную версию автомата Калашникова АК-12, мощные снайперские винтовки АСВК-М калибром 12,7 мм, пистолеты Ярыгина и усовершенствованные реактивные огнеметы.

Российский военнослужащий со снайперской винтовкой АСВК-М во время совместных учений России, Таджикистана и Узбекистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

В 2015 году в Таджикистане воссоздали российскую авиагруппу. На расположенном неподалеку от Душанбе аэродроме Гиссар сформировали смешанную вертолетную эскадрилью. В ее составе ударные Ми-24П и военно-транспортные Ми-8МТВ5-1.

База в Таджикистане — одно из немногих соединений, в составе которых есть собственный батальон беспилотников. Для наблюдения за приграничными территориями и корректировки артиллерийского огня используются небольшие «Орлан-10», а также легкие «Элерон-3» и «Тахион».

Антон Лавров