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Интерфакс-АВН

Рогозин пообещал в четверг ответ на новые санкции США по принципу "око за око"

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Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости
Дмитрий Рогозин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости.

Москва. 2 марта. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал завтра озвучить ответ на новые американские санкции в отношении оборонного и нефтяного сектора.

"Ну тогда мы вам завтра ответим. Око за око", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Ранее в Белом доме сообщили о введении блокирующих санкций против 22 предприятий российского ОПК.

"Всего санкции коснутся 22 российских структур, связанных с обороной, в том числе фирм, которые создают боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы электронного оружия, ракеты, а также беспилотные летательные аппараты для российских военных", - подчеркивается в документе.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. В ответ на европейские санкции глава "Роскосмоса" объявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

В Европейском космическом агентстве сообщили о полном выполнении объявленных против России санкций. Так, из-за них и общего контекста ситуации запуск российско-европейской миссии ExoMars в 2022 "маловероятен", заявили в ЕКА.

Кроме этого, как сообщал Рогозин, Германия уведомила о прекращении работы своего телескопа на российско-германской орбитальной обсерватории Спектр-РГ.

Накануне в среду Рогозин заявил, что у госкорпорации есть серьезные вопросы к компании OneWeb по поводу переговоров с американской компанией-подрядчиком Пентагона.

По его словам, госкорпорация может отменить запланированный на 5 марта пуск спутников компании OneWeb с Байконура, если не получит гарантий, что их не будут использовать в военных целях, а правительство Великобритании не выйдет из состава акционеров.

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