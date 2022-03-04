«Пусть летают на своих метлах». «Роскосмос» принял новые меры в ответ на санкции Запада

Россия прекращает поставки ракетных двигателей в Соединенные Штаты Америки и не будет проводить совместные с немецкими коллегами эксперименты на МКС, объявил Дмитрий Рогозин.

Российская государственная корпорация по космической деятельности прекращает поставки ракетных двигателей в США и не будет сотрудничать с Германией по экспериментам на Международной космической станции.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения «Энергомаш». Напомню, что еще где-то с середины 90-х годов шли достаточно активно. Это прежде всего двигатели РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета «Атлас-5», и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой «Антарес», — сообщил глава ведомства Дмитрий Рогозин, добавив, что «пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем».

Обслуживать 24 двигателя, которые останутся у американской стороны, Россия больше не будет.

Кроме того, в ответ на отключение Германией своего телескопа eROSITA на совместной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», находящейся в точке Лагранжа L2, «Роскосмос» останавливает сотрудничество по экспериментам на Международной космической станции и будет проводить их самостоятельно.

«С учетом совершенно недопустимых действий германских наших коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики, <…> c сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией, в том числе в плане научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции. Мы эти эксперименты проведем сами, самостоятельно, у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Европейские коллеги, которые пошли на такую политизацию наших отношений, останутся ни с чем», — заявил Рогозин.

По его словам, из-за этого Россия скорректирует свою ракетно-космическую программу: на первое место выйдет задача создавать спутники двойного назначения, то есть не только для нужд «Роскосмоса», но и для Минобороны — учитывая, «те условия», в которых находится страна.

«Сейчас мы останавливаем все иные работы и все иные траты и бросаем деньги, прежде всего, на российское спутникостроение. <…> Я провел переговоры с руководителями наших компаний, которые создают космические аппараты: они все исходят из того, что все наши ближайшие планы будут реализованы с учетом наличия электронно-компонентной базы национального производства», — подытожил глава ведомства.

С момента начала военной операции России на территории Украины западные страны ввели множество санкций. Некоторые затронули космическую отрасль. В ответ «Роскосмос» решил приостановить сотрудничество с Европейским космическим агентством по пускам с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвал оттуда своих специалистов. От совместной работы с NASA по автоматической межпланетной миссии «Венера-Д» Россия тоже отказалась, назвав это неуместным.

Под вопросом был и запланированный на 5 марта запуск спутников британской компании OneWeb на российской ракете «Союз» с космодрома Байконур. Перед стартом Рогозин призвал западных коллег предоставить гарантии, что аппараты не будут использовать в военных целях, а также потребовал выхода правительства Великобритании из числа акционеров OneWeb и продажи ее доли.

Однако сегодня стало известно, что совет директоров корпорации принял решение приостановить все запуски с Байконура. Британское правительство пересмотрит свое участие во всех проектах, предполагающих сотрудничество с Москвой.