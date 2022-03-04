Войти
Naked Science

«Пусть летают на своих метлах». «Роскосмос» принял новые меры в ответ на санкции Запада

83
0
0
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: «Роскосмос»

Россия прекращает поставки ракетных двигателей в Соединенные Штаты Америки и не будет проводить совместные с немецкими коллегами эксперименты на МКС, объявил Дмитрий Рогозин.

Российская государственная корпорация по космической деятельности прекращает поставки ракетных двигателей в США и не будет сотрудничать с Германией по экспериментам на Международной космической станции.

«Нами сегодня принято решение о прекращении поставок в Соединенные Штаты производства Научно-производственного объединения «Энергомаш». Напомню, что еще где-то с середины 90-х годов шли достаточно активно. Это прежде всего двигатели РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета «Атлас-5», и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой «Антарес», — сообщил глава ведомства Дмитрий Рогозин, добавив, что «пусть они летают на чем-то еще, своих метлах, не знаю на чем».

Обслуживать 24 двигателя, которые останутся у американской стороны, Россия больше не будет.

Кроме того, в ответ на отключение Германией своего телескопа eROSITA на совместной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ», находящейся в точке Лагранжа L2, «Роскосмос» останавливает сотрудничество по экспериментам на Международной космической станции и будет проводить их самостоятельно.

«С учетом совершенно недопустимых действий германских наших коллег, прежде всего германского Центра авиации и космонавтики, <…> c сегодняшнего дня прекращаем взаимодействие с этой организацией, в том числе в плане научных экспериментов в российском сегменте Международной космической станции. Мы эти эксперименты проведем сами, самостоятельно, у нас есть для этого все необходимые ресурсы. Европейские коллеги, которые пошли на такую политизацию наших отношений, останутся ни с чем», — заявил Рогозин.

По его словам, из-за этого Россия скорректирует свою ракетно-космическую программу: на первое место выйдет задача создавать спутники двойного назначения, то есть не только для нужд «Роскосмоса», но и для Минобороны — учитывая, «те условия», в которых находится страна.

«Сейчас мы останавливаем все иные работы и все иные траты и бросаем деньги, прежде всего, на российское спутникостроение. <…> Я провел переговоры с руководителями наших компаний, которые создают космические аппараты: они все исходят из того, что все наши ближайшие планы будут реализованы с учетом наличия электронно-компонентной базы национального производства», — подытожил глава ведомства.

С момента начала военной операции России на территории Украины западные страны ввели множество санкций. Некоторые затронули космическую отрасль. В ответ «Роскосмос» решил приостановить сотрудничество с Европейским космическим агентством по пускам с космодрома Куру во Французской Гвиане и отозвал оттуда своих специалистов. От совместной работы с NASA по автоматической межпланетной миссии «Венера-Д» Россия тоже отказалась, назвав это неуместным.

Под вопросом был и запланированный на 5 марта запуск спутников британской компании OneWeb на российской ракете «Союз» с космодрома Байконур. Перед стартом Рогозин призвал западных коллег предоставить гарантии, что аппараты не будут использовать в военных целях, а также потребовал выхода правительства Великобритании из числа акционеров OneWeb и продажи ее доли.

Однако сегодня стало известно, что совет директоров корпорации принял решение приостановить все запуски с Байконура. Британское правительство пересмотрит свое участие во всех проектах, предполагающих сотрудничество с Москвой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Гвиана
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Antares РН
Atlas V
РД-180
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз РН
Похожие новости
04.03.2022
«Роскосмос» ответил на санкции ЕС и США
23.11.2020
Полет нормальный: почему стали возможны космические успехи Европы
01.05.2020
«Мурло капитализма»
23.01.2018
Свои ребята
21.07.2017
Второй день на МАКС-2017: заключение соглашений и космические планы
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.03 01:03
  • 18758
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.03 22:47
  • 1
В Минобороны рассказали о героизме российских танкистов в ходе спецоперации
  • 03.03 20:55
  • 3
Болгары: без России нас бы на карте не было (Dnes. Dir)
  • 03.03 19:30
  • 11
Британские наемники решили подзаработать на Украине
  • 03.03 16:51
  • 2
Встречный огонь
  • 03.03 16:48
  • 3
Украина выпросила у Европы советские истребители
  • 03.03 14:40
  • 21
Поставки процессоров «Байкал» и «Эльбрус» Тайванем полностью прекращены
  • 03.03 04:33
  • 1
Перекрытие выхода к Азовскому морю и переговоры 2 марта. Шестой день операции на Украине
  • 02.03 16:36
  • 2
Урок на завтра
  • 02.03 13:01
  • 49
Война на Украине: первый день
  • 02.03 11:38
  • 1
В России применили беспилотники для мониторинга рек
  • 02.03 09:45
  • 1
Время жертвовать Европой
  • 02.03 08:23
  • 17
В России создадут аналог Github для отечественного открытого ПО
  • 02.03 07:28
  • 1
Старые КрАЗы, "шишиги" и ЗиЛы составили основу автопарка ВСУ
  • 02.03 06:57
  • 1
Части ВВО готовятся к стратегическому командно-штабному учению СКШУ «Восток-2022»