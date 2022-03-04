«Роскосмос» ответил на санкции ЕС и США

Госкорпорация «Роскосмос» ответила на введенные Западом санкции

Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ответил на санкции США и Европы, введенные в отношении госкорпорации после начала российской спецоперации в Донбассе. Так, Россия уже приостановила пуски ракет с космодрома Куру и прекратит поставки двигателей США.

Ограничительные меры Запада были анонсированы 24 февраля. По словам президента США Джо Байдена, санкции в отношении ракетно-космической и других отраслей промышленности перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. Глава Соединенных Штатов добавил, что ограничения снизят способность Москвы конкурировать в экономическом плане и нанесут удар по долгосрочным стратегическим амбициям президента России Владимира Путина.

Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе Джо Байден президент США

Вслед за американской стороной 25 февраля санкции в отношении «Роскосмоса» ввел Евросоюз (ЕС), который, в частности, отключил один из двух телескопов российской астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Одновременно в Европейском космическом агентстве (ЕКА) признали маловероятным совместный с Россией запуск марсианской миссии ExoMars.

Ответ Европе

В ответ на заморозку сотрудничества Евросоюза с Россией «Роскосмос» приостановил пуски российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру во Французской Гвиане. В ходе ближайшего пуска «Союза-2» с Куру должны были выводиться два спутника навигационной системы Galileo.

В ответ на санкции Евросоюза в отношении наших предприятий «Роскосмос» приостанавливает сотрудничество с европейскими партнерами по организации космических запусков с космодрома Куру и отзывает свой технический персонал, включая сводный стартовый расчет, из Французской Гвианы Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

Позднее госкорпорация заявила, что если Россия 4 марта до 21:30 московского времени не получит гарантий, что запускаемые британские космические аппараты OneWeb не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, будет убрана.

В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

В «Роскосмосе» уточнили, что отказ от запуска не приведет к ущербу для госкорпорации, поскольку создание ракет «Союз-2» и разгонных блоков «Фрегат» оплачено.

Впоследствии акционеры OneWeb приняли решение отказаться от запуска своих спутников с Байконура, которые действительно планировалось частично использовать в военных целях.

Ответ Штатам

Российским ответом на санкции США стало прекращение поставок ракетных двигателей.

Это прежде всего двигатель РД-180, на котором, как на маршевом двигателе, летает ракета Atlas-5, и двигатель РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

Глава «Роскосмоса» призвал американскую сторону теперь летать в космос «на своих метлах». Кроме того, Россия разорвала сотрудничество с США по экспериментам на Международной космической станции (МКС) и программе «Венера-Д».

Последствия российских санкций для Европы

В 2022 году с Куру планировалось провести два старта «Союз-2» с четырьмя спутниками навигационной системы Galileo. В 2023 году ЕКА хотело провести два старта российской ракеты — с миссией по изучению Земли EarthCARE и с инфракрасным космическим телескопом Euclid. В том же году Франция планировала запуск на «Союз-2» разведывательного спутника Composante Spatiale Optique 3 (CSO-3).

Существующие европейские носители не смогут заменить российскую ракету, поскольку, например, легкой ракеты Vega недостаточно для запуска двух космических аппаратов Galileo, тогда как пуски тяжелой ракеты Ariane 5, которая выводится из эксплуатации, уже распланированы. Носитель Ariane 6 двух модификаций, который сможет заменить «Союз-2» и Ariane 5, не будет введен в эксплуатацию минимум до 2023 года.

Последствия российских санкций для США

В отличие от Европы, санкции «Роскосмоса» практически не сказались на США.

Россия последние РД-180 передала США в апреле 2021 года. Всего за более чем 20 лет американской стороне было отправлено 122 товарных двигателя РД-180.

По словам пресс-секретаря United Launch Alliance (ULA) — совместного предприятия американских компаний Lockheed Martin и Boeing — Джессики Рай, купленные у России двигатели РД-180 тяжелых ракет Atlas V, которые остались у США, «надежно хранятся» на заводе в Декейтере (штат Алабама).

У нас есть соглашения о технической поддержке и запасных частях, но, если эта поддержка будет недоступна, мы все равно сможем безопасно и успешно выполнить нашу программу Джессика Рай пресс-секретарь ULA

Согласно словам исполнительного директора ULA Тори Бруно, возглавляемое им предприятие использует РД-180 уже много лет и не зависит от «Энергомаша» в отношении технических вспомогательных услуг. По его словам, США пошли на покупку РД-180 у России, потому что хотели избежать утечки ракетных технологий в Иран или Северную Корею после холодной войны.

В настоящее время ULA имеет контракты на около 25 запусков Atlas V до 2025 года. ULA планирует перейти с ракеты Atlas V на Vulcan с метановым двигателем BE-4 вместо керосинового РД-180. Первые пуск Vulcan может состояться уже в текущем году, но наверняка будет перенесен на 2023 год.

Кроме РД-180, российская сторона поставляет в США двигатели РД-181 для средней ракеты Antares, которая используется за запуска грузового космического корабля Cygnus к МКС. Связку Antares — Cygnus относительно легко могут заменить многоразовые тяжелая ракета Falcon 9 и грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX.

Что дальше?

В интервью журналу «Русский космос» Рогозин заявлял, что санкционный режим, введенные еще в 2014 году после присоединения Крыма к России, стал одной из причин переноса запусков ряда российских спутников в 2021 году.

Все еще сохраняющаяся зависимость нашей отрасли от импортных комплектующих, что стало обременительной ношей на фоне жесточайших санкций против России. Особенно это касается микроэлектроники категории Space Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

По его словам, для снижения зависимости в госкорпорации «несколько лет назад сформировали портфель заказов для отечественных предприятий микроэлектроники на первоочередные комплектующие». Рогозин отметил, что в госкорпорации приступили к «использованию универсальных технологических и схемотехнических решений», когда, например, вместо выбора «до девяти различных бортовых вычислительных машин» задействуются «два-три универсальных компьютера».

После введения санкций из-за российской спецоперации в Донбассе глава «Роскосмоса» заявил, то госкорпорация направит ресурсы, высвободившиеся после приостановки участия западных партнеров в совместных с Россией проектах, на создание оборонных систем.

Основные конструкторские, технологические и финансовые ресурсы, высвобождаемые из совместных с США и Евросоюзом международных исследовательских проектов, будут направлены теперь на создание космических систем исключительно оборонного и двойного назначения Дмитрий Рогозин гендиректор «Роскосмоса»

Рогозин отметил, что госкорпорация пересмотрит приоритеты и сконцентрируется на достижении полной импортонезависимости в космическом приборостроении.

Таким образом, в настоящее время единственной областью сотрудничества между Западом и Россией в области космонавтики остается МКС, однако и тут теоретически возможен технический развод.