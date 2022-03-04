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Российские специалисты покинули Гвианский космический центр

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Фото: globallookpress.com
Фото: globallookpress.com.

Роскосмос объявил об уходе всех российских специалистов из Гвианского космического центра

Гвианский космический центр покинули последние остававшиеся там 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Роскосмос».

«Все российские специалисты покинули Гвианский космический центр. В Россию вылетели последние остававшиеся на космодроме Куру 56 сотрудников ракетно-космической отрасли России», — указано в сообщении.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предупредил о последствиях блокировки Вашингтоном сотрудничества с Россией по Международной космической станции (МКС). По его словам, такое решение грозит неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением на США, Канаду, Индию или Китай. 26 февраля Рогозин объявил, что в ответ на санкции будет приостановлено сотрудничество с европейскими партнерами по пускам с Куру, а весь российский персонал отзовут из Французской Гвианы.

24 февраля президент США Джо Байден во время обращения пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

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Гвиана
Индия
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Франция
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
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