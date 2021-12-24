Оградительные сооружения Новороссийской ВМБ входят в пятерку самых масштабных гидротехнических объектов мира

ЦАМТО, 23 декабря. Командир Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) контр-адмирал Виктор Кочемазов, подводя итоги 2021 года, сообщил о текущем состоянии сил объединения.

Так, на данный момент в состав базы уже входят шесть новейших дизель-электрических подводных лодок, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", современные патрульные корабли проекта 22160: головной патрульный катер "Василий Быков", серийные – "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин". Четвертый корабль данного проекта "Сергей Котов" в настоящее время проходит государственные испытания.

Также командир НВМБ отметил результаты гидротехнических работ, которые в рамках Федеральной целевой программы были проведены на территории базы.

"Уже создана система защитных молов: восточный мол протяженностью 1400 м введен в эксплуатацию, а прямо сейчас завершается строительство западного мола протяженностью 850 м", – сказал В.Кочемазов.

При этом В.Кочемазов подчеркнул, что построенная система оградительных сооружений базы обеспечивает полную безопасность стоянки кораблей и судов при всех неблагоприятных гидрометеорологических условиях. А показатели данной системы (глубина защитных молов до 27 м, их протяженность до 2,5 км) выводят ее в первую пятерку самых масштабных гидротехнических объектов мира.

"В настоящее время Новороссийская база имеет пять причалов, она способна принять более 100 современных боевых кораблей водоизмещением от 1,5 до 30 тыс. тонн", – отметил командир НВМБ.

В.Кочемазов также сообщил, что всего в рамках данной программы в объединении построены и введены в эксплуатацию 26 зданий и сооружений береговой инфраструктуры, в том числе пока единственный в ВМФ усовершенствованный учебно-тренировочный комплекс "Афалина", а также УТК "Гефест", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.