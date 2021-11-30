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Интерфакс-АВН

Российские военные провели учения с ракетными комплексами на фоне захода в Черное море эсминца США

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комплекс «Бастион»
комплекс «Бастион».
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели на побережье Черного моря учения с противокорабельными ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США "Арли Бёрк" (USS Arleigh Burke).

В учении задействовали дивизионы комплексов "Бал" и "Бастион", дислоцированные на территории полуострова Тамань, сообщила в понедельник пресс-служба Черноморского флота РФ. По его данным, в ходе учения выполнены электронные (условные) пуски ракет.

"Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Черноморского флота провели учение по уничтожению кораблей условного противника в акватории Чёрного моря", - отмечается в сообщении.

По словам военных, в ходе тренировки ракетные комплексы совершили марш в позиционные районы, обнаружили надводную цель, идентифицировали её и взяли на сопровождение.

"Завершилось учение приведением комплексов к бою и отработке алгоритма действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ракетных ударов. Поражение морской цели боевыми расчётами пусковых установок было проведено с выполнением электронных ракетных пусков", - сообщил Черноморский флот.

"Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота", - говорится в сообщении.

Противокорабельный ракетный комплекс "Бастион" ("НПО машиностроения", корпорация "Тактическое ракетное вооружение) предназначен для защиты морского побережья и поражения надводных кораблей различных классов и типов. Комплексы "Бастион" развернуты на всех флотах ВМФ России. Дальность полета ракеты "Оникс" БРК "Бастион" составляет до 500 км.

Комплекс "Бал" включается в состав сил береговой обороны, предназначен для защиты территориальных вод, военно-морских баз, прибрежных объектов инфраструктуры и для противодесантной обороны побережья. "Бал" оснащается противокорабельной ракетой Х-35 (3М24). Дальность поражения - 120 км с ракетой Х-35Э, с ракетой Х-35У - 260 км.

25 ноября в Черное море зашел ракетный эсминец США Arleigh Burke. Силы Черноморского флота приступили к слежению за его действиями, сообщил тогда Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Решение США направить в Черное море ракетный эсминец Arleigh Burke усиливает напряженность в регионе, сообщил "Интерфаксу" 24 ноября бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко. "Это опять явное усиление напряженности в Черном море", - сказал Кравченко.

Американское командование отправило в Черное море эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением USS Arleigh Burke для совместных операций с союзниками по НАТО, сообщил на прошлой неделе Шестой флот ВМС США.

США направили очередной корабль в Черное море на фоне заявлений Вашингтона о концентрации российских войск у границы с Украиной. В Кремле 23 ноября заявили, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, но выразили озабоченность по поводу провокаций со стороны украинских вооруженных сил и подготовки Киевом возможного силового решения проблемы Донбасса.

Этой осенью в Черное море заходили американский штабной корабль Mount Whitney ("Маунт Уитни"), эсминец ВМС США USS Porter ("Портер"), оснащенный крылатыми ракетами большой дальности Tomahawk ("Томагавк").

Российские военные сообщали, что за их действиями следили флагман Черноморского флота крейсер "Москва", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр" фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".

В середине ноября Mount Whitney и Porter покинули Черное море.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

9 ноября Минобороны РФ обвинило американских военных в наращивании группировки в регионе Черного моря, активизации полетов разведывательной авиации и дестабилизирующих действиях рядом с российской границей.

"В Минобороны России отмечают, что речь идет о внеплановых действиях сил США, которые создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы", - говорилось в сообщении российского военного ведомства.

"Подобные действия являются дестабилизирующим фактором в черноморском регионе, одной из целей которых является военное освоение территории Украины", - заявили в Минобороны.

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