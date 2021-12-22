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ТАСС

Шойгу: обстановка в Афганистане угрожает странам ОДКБ экспортом терроризма и наркотиков

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Члены спецназа разведки Талибана* охраняют военный аэродром в Кабуле
Члены спецназа разведки Талибана* охраняют военный аэродром в Кабуле.
Источник изображения: © REUTERS / West Asia News Agency

В Минобороны РФ отметили, что отслеживают обстановку в этой стране

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Обстановка в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ. Об этом заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ. Внимательно отслеживаем обстановку и оперативно реагируем на все угрозы военной безопасности страны", - сказал Шойгу.

В Москве состоялось расширенное заседание коллегии Минобороны РФ с участием президента России Владимира Путина, на котором в том числе были определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота.

На расширенное заседание коллегии были приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций.

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Страны
Афганистан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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