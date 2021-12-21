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Озвучена новая дата первого запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

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Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28
Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28.
Источник изображения: ТАСС

Первый испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» не состоится в этом году. Ранее источник ТАСС в ОПК сообщил, что до конца 2021-го проведут один запуск.

О новых сроках испытаний межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщил ТАСС. По словам собеседника агентства, запуск по программе летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) наметили на первый квартал следующего года.

В августе стало известно, что первый пуск ракеты по программе ЛКИ должны провести осенью, а второй — в конце года. Позже ТАСС писал, что программу испытаний изменили. Согласно новому графику, единственный в этом году пуск «Сармата» состоится в декабре. На следующий год по программе ЛКИ и государственных испытаний запланировали пять запусков.

В случае успеха ракетный комплекс вскоре примут на вооружение: первый полк должен заступить на боевое дежурство в Ужурском ракетном соединении в следующем году.

«Сармат» разработали специалисты Государственного ракетного центра имени Макеева. Комплекс шахтного базирования нового поколения имеет тяжелую многоступенчатую жидкостную МБР. Согласно оценкам, такие ракеты смогут доставлять разделяющиеся головные части массой до десяти тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюс. По состоянию на сегодня провели три бросковых пуска с Плесецка.

В Вооруженных силах «Сармат» заменит знаменитый комплекс Р-36М2. В случае с «Сарматом» акцент сделали не на максимальной массе забрасываемых боеголовок, а на доставку относительно небольшого числа боеголовок с расчетом на то, что их будет сложно перехватить. Этому, в частности, способствуют специальные траектории полета.

Ракета Р-36М2 

Источник изображения: wikipedia

Россия имеет на вооружении полноценную «ядерную триаду», состоящую из межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок (и их носителей), а также самолетов стратегической авиации.

Морской компонент триады также активно перевооружают в последние десять лет. Основные усилия направлены на строительство стратегических атомных подводных лодок четвертого поколения проекта 955 «Борей», оснащенных ракетами Р-30 «Булава-30».

Субмарина проекта 955А

Источник изображения: Павел Львов

Первую такую субмарину передали Военно-морским силам в 2013 году. Помимо нее, флот получил еще три лодки. О закладке новых кораблей — «Дмитрия Донского» и «Князя Потемкина» — стало известно в августе. Всего в открытых источниках говорят о строительстве десяти «Бореев».

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Дмитрий Донской
РС-20Б
РС-20В
Сармат МБР
Компании
ГРЦ им. Макеева
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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