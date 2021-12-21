Источник: первый испытательный пуск МБР "Сармат" перенесли на 2022 год

В случае успешных пусков будут приняты решения о принятии комплекса на вооружение Ракетных войск стратегического назначения, отметил собеседник ТАСС

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Первый испытательный пуск новейшей жидкостной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" перенесен на 2022 год. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) перенесен с декабря 2021 года на первый квартал 2022 года", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее сообщалось, что программа испытаний МБР "Сармат" изменена, вместо двух пусков с космодрома Плесецк в 2021 году планировался один в декабре.

По словам собеседника агентства, в случае успешных пусков в 2022 году будут приняты решения о принятии ракетного комплекса на вооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и постановке первого полка "Сарматов" в Ужурском соединении на боевое дежурство в составе командного пункта полка и нескольких шахтных пусковых установок.

О "Сармате"

16 декабря в эфире телеканала "Звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что первый полк комплекса "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. По его словам, на сегодняшний день идет подготовка инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край).

В июне генеральный директор завода "Красмаш" Александр Гаврилов сообщил ТАСС, что начало ЛКИ ракеты намечено на III квартал 2021 года. Ранее также сообщалось, что МБР "Сармат" поступит на вооружение уже в 2021 году. В августе при посещении Красноярского машиностроительного завода глава российского военного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что летные испытания "Сармата" начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м, после чего ракета поступит на вооружение РВСН.

Ракета "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы. Известно, что к настоящему времени выполнены три бросковых пуска МБР с космодрома Плесецк.