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Naked Science

В России заложили две стратегические атомные субмарины четвертого поколения

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Источник изображения: naked-science.ru

Состоялась закладка сразу двух атомных подводных лодок стратегического назначения проекта 955 — кораблей «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Они станут девятой и десятой субмаринами программы «Борей».

Состоялось знаковое событие для российского судостроения: на северодвинском «Северном машиностроительном предприятии» заложили две стратегические субмарины четвертого поколения «Борей-А». Мероприятие стало частью церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота на ведущих судостроительных заводах.

«Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» относятся к проекту 955А «Борей-А». Субмарины этого типа — наиболее совершенные стратегические атомные подлодки в арсенале российского ВМФ.

Церемония закладки

Источник изображения: Северное машиностроительное предприятие

Соглашение на постройку двух новых серийных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 955А Минобороны и «Объединенная судостроительная корпорация» подписали летом прошлого года. Контрактный срок сдачи кораблей — 2026 и 2027 годы.

«Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» стали шестой и седьмой атомными субмаринами проекта «Борей-А». Если говорить о программе «Борей» в целом, то это уже девятый и десятый такие корабли.

Субмарина проекта 955А

Источник изображения: Павел Львов

Представители проекта 955 «Борей» — единственные в мире стратегические атомные субмарины четвертого поколения (американские Ohio относят к третьему). К тому же это один из двух типов лодок четвертого поколения, которые есть у России: второй тип — многоцелевые субмарины проекта 885.

Проект 955 имеет продолжительную историю. Проектировать лодки начали фактически еще в СССР. Головной корабль — К-535 «Юрий Долгорукий» — заложили в 1996 году (ВМФ лодку передали в 2013-м). Спустя два года приняли решение отказаться от ракет «Барка» в пользу «Булавы» с другими габаритами, для этого пришлось перепроектировать субмарину.

В ноябре 2017-го на воду спустили первый корабль, построенный по модернизированному проекту 955А «Борей-А», — «Князь Владимир». Модернизация затронула такие ключевые параметры, как шумность, маневрирование, удержание на глубине и управление оружием. При этом состав вооружения, вопреки ранее фигурировавшим данным, не изменился: как и первые корабли проекта 955, более новые субмарины несут 16 баллистических ракет «Булава».

Собственные лодки стратегического назначения четвертого поколения хотят получить американцы. Сейчас США активно разрабатывают новый корабль типа Columbia: контракт на создание первых таких субмарин заключили в прошлом году. Приступить к эксплуатации головной лодки хотят в 2031 году.

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Страны
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США
Продукция
F-16
Булава-30
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
885 Ясень
955 Борей
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