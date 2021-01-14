«Князь Потемкин» и «Дмитрий Донской»: Россия заказала новые стратегические подлодки

Для российского ВМФ заказали две новые стратегические субмарины проекта «Борей-А». Эти лодки станут девятым и десятым кораблями проекта 955.

О контракте на две новые субмарины проекта 955А рассказал руководитель Северного машиностроительного предприятия Михаил Будниченко. Соответствующее соглашение подписали в июле прошлого года.

Субмарины станут девятым и десятым кораблями, построенными по проекту 955 «Борей». Вариант «Борей-А» представляет собой улучшенную версию субмарины. В 2020-м российский флот получил первую из таких подлодок.

Лодка проекта 955 относится к последнему на сегодня поколению субмарин — четвертому. Она несет 16 баллистических ракет «Булава»: ранее фигурировала информация о другом количестве ракет на модернизированных кораблях, однако она, насколько можно судить, не соответствует действительности.

Помимо субмарин проекта 955, ВМФ России получает и другие подлодки четвертого поколения — многоцелевые подводные лодки проекта 885. Вторая такая субмарина должна вступить в строй в следующем году.

Ранее стало известно о запланированном испытании с борта головного корабля проекта 885 новой гиперзвуковой ракеты.