Озвучены сроки первого испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

Впервые запустить новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» могут осенью. Ранее стало известно, что в этом году хотят провести несколько испытаний изделия.

Ракетный комплекс «Сармат» станет одной из самых разрушительных российских систем вооружения и одним из главных гарантов безопасности страны.

Теперь источник ТАСС в ОПК назвал сроки первого испытательного запуска. «Первый пуск “Сармата” в рамках ЛКИ, предположительно, состоится осенью, второй — в конце 2021 года», — привело агентство его слова.

Официального подтверждения этой информации нет. Стоит, впрочем, отметить, что озвученные данные подтверждаются более ранними сообщениями, согласно которым, в этом году по программе летно-конструкторских испытаний должны провести три запуска МБР.

Как тогда сообщалось, запуски выполнят при помощи шахтной установки, которая находится на космодроме Плесецк. Один из тестов, возможно, предполагает запуск ракеты на максимальную дальность.

На сегодня за спиной у ракеты несколько бросковых пусков с Плесецка. Во время испытаний изделие выстреливалось из шахтной пусковой установки при помощи порохового аккумулятора давления. Затем происходило кратковременное включение маршевого двигателя.

РС-28, или «Сармат», представляет собой ракетный комплекс шахтного базирования нового поколения, имеющий тяжелую многоступенчатую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету. В будущем он сменит Р-36М2 «Воевода».

Ракета Р-36М2 Источник изображения: wikipedia

Ракета имеет важное концептуальное отличие от комплекса прошлого поколения. В случае с «Сарматом» акцент делают не на максимальной массе забрасываемых боеголовок, а на способах, которые затрудняют их перехват.

По данным из открытых источников, максимальная дальность пуска составляет 18 тысяч километров. Стартовая масса — более 200 тонн. Ракета может иметь больше десяти боевых блоков.

Напомним, в этом году стало известно о начале разработки в России стратегического ракетного комплекса нового поколения с условным обозначением «Кедр» (пока проект находится на самой ранней стадии).

В свою очередь, американцы активно разрабатывают МБР нового поколения Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), которая должна сменить известный Minuteman III. Впервые запустить новую ракету хотят в первой половине десятилетия. Первоначальная боевая готовность комплекса намечена на 2029 год. Полная — примерно на середину 2030-х.