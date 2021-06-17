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Naked Science

США определились со сроками первого запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты GBSD

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Изображение запуска перспективной американской наземной межконтинентальной баллистической ракеты по программе Ground Based Strategic Deterrent (GBSD)
Изображение запуска перспективной американской наземной межконтинентальной баллистической ракеты по программе Ground Based Strategic Deterrent (GBSD).
Источник изображения: Notrhrop Grumman

Американцы могут запустить перспективную межконтинентальную баллистическую ракету Ground Based Strategic Deterrent в 2023 году. В арсенале ВВС она сменит знаменитую Minuteman III.

Соединенные Штаты давно хотят получить замену для своей единственной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования Minuteman III. Как сообщило издание Air Force Magazine, в Пентагоне определились со сроками ее пуска.

Официальные представители программы заявили, что первый образец ракеты запустят к концу 2023 года с базы Ванденберг. Ожидается, что GBSD достигнет первоначальной боевой готовности в 2029 году и полной боевой — в 2036-м. К тому времени число новых ракет должно составить 400 единиц.

LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение в 1970-м. Изделие неоднократно модернизировали: ракета, в частности, получила новую систему наведения и управления, а также обновленные силовые установки.

LGM-30G Minuteman III

Источник изображения: wikipedia

Одно из последних испытаний Minuteman III провели в мае, оно было неудачным. Известно также, что испытания ракеты осуществили в феврале.

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Страны
США
Проекты
Minuteman
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