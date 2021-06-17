США определились со сроками первого запуска новой межконтинентальной баллистической ракеты GBSD

Американцы могут запустить перспективную межконтинентальную баллистическую ракету Ground Based Strategic Deterrent в 2023 году. В арсенале ВВС она сменит знаменитую Minuteman III.

Соединенные Штаты давно хотят получить замену для своей единственной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) шахтного базирования Minuteman III. Как сообщило издание Air Force Magazine, в Пентагоне определились со сроками ее пуска.

Официальные представители программы заявили, что первый образец ракеты запустят к концу 2023 года с базы Ванденберг. Ожидается, что GBSD достигнет первоначальной боевой готовности в 2029 году и полной боевой — в 2036-м. К тому времени число новых ракет должно составить 400 единиц.

LGM-30G Minuteman III приняли на вооружение в 1970-м. Изделие неоднократно модернизировали: ракета, в частности, получила новую систему наведения и управления, а также обновленные силовые установки.

LGM-30G Minuteman III Источник изображения: wikipedia

Одно из последних испытаний Minuteman III провели в мае, оно было неудачным. Известно также, что испытания ракеты осуществили в феврале.