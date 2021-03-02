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Naked Science

Источник: Россия начала разработку стратегического ракетного комплекса нового поколения

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Пуск РС-24 на полигоне «Плесецк»
Пуск РС-24 на полигоне «Плесецк».
Источник изображения: wikipedia

По информации источника в ВПК, российские инженеры приступили к созданию стратегического ракетного комплекса нового поколения, получившего условное обозначение «Кедр». Сейчас его разработка находится на самой ранней стадии.

О начале работ над стратегическим ракетным комплексом нового поколения со ссылкой на осведомленный источник в ракетно-космической индустрии сообщил ТАСС. На вопрос о научно-исследовательской работе «Кедр» он ответил, что усилия стали частью программы модернизации стратегического вооружения.

Сейчас проект находится на ранней стадии, но работа идет. «Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР», — отметил источник агентства.

ТАСС напоминает, что российские Ракетные войска стратегического назначения имеют на вооружении, в частности, новые межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь-М» и «Ярс». Что касается морской составляющей ядерной триады, то в перспективе ее основой станут стратегические субмарины четвертого поколения 955А «Борей», оснащенные твердотопливными баллистическими ракетами «Булава». Несмотря на технические трудности, возникшие во время испытаний, сейчас, насколько можно судить, ракета представляет собой вполне боеспособный образец.

Важной частью ядерной триады в обозримой перспективе станет комплекс «Авангард». В его основе — гиперзвуковой управляемый боевой блок, который запускают с помощью межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. Ранее опубликовали ролик, на котором можно было впервые увидеть облик нового комплекса.

Внешний вид баллистической ракеты «Авангард» впервые показали на видео / ©Звезда

Воздушный компонент российской ядерной триады традиционно представлен стратегическими бомбардировщиками типа Ту-160 и Ту-95, способными нести крылатые ракеты, оснащенные ядерными боеголовками. В будущем возможности стратегической авиации могут существенно расширить за счет принятия на вооружение нового бомбардировщика, создаваемого по программе ПАК ДА. Главной особенностью самолета, выделяющей его на фоне предшественников, станет малозаметность. В широком смысле бомбардировщик можно будет считать аналогом американского B-2.

Напомним, в декабре стало известно, что в России изготовили опытный образец авиадвигателя, предназначенного для самолета, разрабатываемого по программе ПАК ДА. Впервые подняться в небо машина может примерно в середине десятилетия. Принять самолет на вооружение планируют приблизительно к 2030 году.

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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Авангард РК
Булава-30
РС-12М2
РС-18
РС-24 Ярс
Ту-160
Ту-95
Проекты
955 Борей
ГЗЛА
ПАК ДА
Ядерный щит
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