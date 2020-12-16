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Naked Science

Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»

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©Звезда
©Звезда.
Источник изображения: naked-science.ru

Новый видеоролик демонстрирует облик гиперзвукового комплекса «Авангард» — одной из главных новинок российского ВПК.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» — одна из самых потенциально революционных разработок военно-промышленного комплекса России. До последнего времени информация о ней поступала довольно противоречивая.

Однако на днях Минобороны приоткрыло завесу тайны: телеканал «Звезда» показал ролик, на котором можно видеть баллистическую ракету комплекса. Она представлена вместе с другими образцами российских ракетных вооружений, «однако существенно выделяется на их фоне».

По данным из открытых источников, «Авангард» представляет собой ракетный комплекс, имеющий управляемый гиперзвуковой боевой блок. Его запускают к цели при помощи баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. На боевое дежурство комплекс заступил в декабре 2019 года.

Внешний вид баллистической ракеты «Авангард» впервые показали на видео / ©Звезда

«Авангард» — не единственное современное гиперзвуковое оружие в распоряжении России. Ранее на вооружение приняли комплекс воздушного базирования «Кинжал», который СМИ называют «гиперзвуковой ракетой».

А недавно Военно-морской флот провел очередные испытания ракетного комплекса «Циркон»: его скорость, согласно приведенным данным, может достигать М=9.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Кинжал БР
РС-18
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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2 комментария
№1
16.12.2020 12:16
Цитата, q
Фактор сдерживания: МБР ракетного комплекса «Авангард» установили в шахту под Оренбургом
https://tvzvezda.ru/news/forces/content/20201216218-c7qjN.html
Видео вставить не получилось. Видео внутри по ссылке.
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№2
16.12.2020 13:11
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