Россия впервые показала на видео внешний вид гиперзвукового комплекса «Авангард»

Новый видеоролик демонстрирует облик гиперзвукового комплекса «Авангард» — одной из главных новинок российского ВПК.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» — одна из самых потенциально революционных разработок военно-промышленного комплекса России. До последнего времени информация о ней поступала довольно противоречивая.

Однако на днях Минобороны приоткрыло завесу тайны: телеканал «Звезда» показал ролик, на котором можно видеть баллистическую ракету комплекса. Она представлена вместе с другими образцами российских ракетных вооружений, «однако существенно выделяется на их фоне».

По данным из открытых источников, «Авангард» представляет собой ракетный комплекс, имеющий управляемый гиперзвуковой боевой блок. Его запускают к цели при помощи баллистической ракеты УР-100Н УТТХ. На боевое дежурство комплекс заступил в декабре 2019 года.

Внешний вид баллистической ракеты «Авангард» впервые показали на видео / ©Звезда

«Авангард» — не единственное современное гиперзвуковое оружие в распоряжении России. Ранее на вооружение приняли комплекс воздушного базирования «Кинжал», который СМИ называют «гиперзвуковой ракетой».

А недавно Военно-морской флот провел очередные испытания ракетного комплекса «Циркон»: его скорость, согласно приведенным данным, может достигать М=9.