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ТАСС

В России разрабатывают новый стратегический ракетный комплекс "Кедр"

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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома "Плесецк" в Архангельской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного Министерством обороны.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

По словам источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр". Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Отвечая на вопрос, что такое научно-исследовательская работа (НИР) "Кедр", он сказал: "Это - работы в рамках модернизации стратегического вооружения. Это - одно из направлений по созданию [ракетного комплекса] нового поколения".

По его словам, пока эта работа ведется в научно-исследовательском плане. "Если она превратится через некоторое время в опытно-конструкторскую работу, тогда можно будет говорить предметно. Пока это глубокая НИР", - подчеркнул он.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". Атомные стратегические подводные лодки проектов 955 и 955А "Борей" вооружены ракетами "Булава". Идет перевооружение на перспективные гиперзвуковые комплексы стационарного базирования "Авангард", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны. В конце декабря 2020 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда" сообщил, что в ближайшее время выйдет на летные испытания тяжелая ракета "Сармат".

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Булава-30
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