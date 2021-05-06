Источники рассказали о новых испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»

В этом году Россия проведет три пуска новой ракеты по программе летно-конструкторских испытаний.

По данным источников в ОПК, в 2021 году по программе летно-конструкторских испытаний проведут три запуска МБР (межконтинентальная баллистическая ракета) РС-28 «Сармат».

Первый выполнят примерно в третьем квартале года. Цель — полигон Кура, расположенный на Камчатке. Все три запуска проведут с применением шахтной установки, расположенной на космодроме Плесецк. Одно из испытаний, возможно, осуществят на максимальную дальность пуска.

В следующем году должны состояться государственные испытания комплекса: на боевое дежурство он может заступить в конце 2022-го. Закупку серийных изделий уже проводят.

Ранее летно-конструкторские испытания «Сармата» хотели начать в 2018 году. Предполагается, что комплекс станет одним из главных элементов российской ядерной триады. В перспективе он сменит знаменитую Р-36М2 «Воевода» и дополнит такие стратегические комплексы, как «Тополь-М» и «Ярс». Если же говорить о морской составляющей триады, в будущем ее основой станут твердотопливные баллистические ракеты «Булава», носителем которой выступают субмарины проекта 955.

Ракета Р-36М2 Источник изображения: wikipedia

По данным из отрытых источников, новая ракета имеет десять боевых блоков, ее дальность достигает 18 тысяч километров. Мощность одного заряда составляет 750 килотонн. Базироваться ракеты будут в шахтных пусковых установках.

Ракета может стать носителем гиперзвукового управляемого блока «Авангард», разработанного НПО машиностроения. Сейчас его штатным носителем выступает ракета УР-100Н УТТХ.

Одно из достоинств «Сармата» — способность доставлять боевые блоки и наносить удары с разных направлений, включая транзит ядерных боевых частей через Южный полюс. По мнению специалистов, это еще больше нивелирует возможности американской системы противоракетной обороны.

Испытания комплексов стратегического назначения активно ведут как в России, так и на Западе. Недавно Франция протестировала новую баллистическую ракету подводных лодок M51. Изделие запустили не с субмарины типа Triomphant, которая выступает как его штатный носитель, а с наземного ракетного полигона. Испытания показали на видео.

При этом как Запад, так и Россия ведут работы в отношении новых стратегических ракетных комплексов. Как стало известно в этом году, российские инженеры начали разрабатывать ракету нового поколения. Сейчас проект находится на самой ранней стадии реализации.