Испытания новой французской баллистической ракеты для субмарины типа Triomphant показали на видео

Франция провела испытания новой баллистической ракеты подводных лодок M51. Ее носитель — субмарина стратегического назначения типа Triomphant.

Испытания баллистической ракеты М51 Франция провела в среду, 28 апреля. Об этом со ссылкой на Главное управление вооружений (Direction Générale de l’Armement или DGA) сообщило издание Naval News.

Баллистическую ракету запустили не с подводной лодки типа Triomphant, выступающий в качестве ее штатного носителя, а с наземного ракетного полигона французских Вооруженных сил, расположенного на юго-западе страны.

Местом падения ракеты стала Северная Атлантика. Ее запустили без ядерных боевых частей: испытания провели в строгом соответствии с международными стандартами. «Этот тест, проведенный в рамках программы M51, еще раз демонстрирует превосходство высоких технологий, используемых французской промышленностью в этой области», — говорится в заявлении французского Минобороны.

M51 — баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ) нового поколения, призванная заменить M45. Каждая ракета несет от шести до десяти термоядерных боеголовок TN 75 независимого наведения.

БРПЛ M51 Источник изображения: wikipedia

С 2015 года TN 75 заменяют новыми боеголовками Tête nucléaire océanique (TNO). Это маневрирующие изделия, что позволяет им более эффективно прорывать противоракетную оборону. По данным из открытых источников, масса M51 составляет 52 тысячи килограммов, длина ракеты — 12,0 метра, диаметр — 2,3 метра. Сообщается, что дальность действия M51 — от восьми до 10 тысяч километров.

Первый испытательный пуск баллистической ракеты M51 успешно провели в ноябре 2006 года. Шестое испытание ракеты, в мае 2013 года, завершилось отказом. Испытания в сентябре 2015-го, июле 2016-го и июне 2020-го были успешными.

Triomphant Источник изображения: seaforces

Франция имеет на вооружении четыре стратегические субмарины типа Triomphant, созданные для замены старых лодок Le Redoutable. Triomphant — довольно крупная подлодка, имеющая водоизмещение (надводное) 12 640 тонн. Каждая такая субмарина несет по 16 баллистических ракет.

В последнее время европейские судостроители отметились рядом достижений. Ранее в этом месяце испанцы провели церемонию спуска на воду подлодки Isaac Peral — головного корабля проекта S-80 Plus.

А британцы недавно спустили на воду пятую атомную субмарину типа Astute. Это самый современный тип субмарин в составе Королевского военно-морского флота Великобритании. Головной корабль серии вступил в строй в 2010 году.