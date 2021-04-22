Британцы спустили на воду новую многоцелевую атомную подлодку типа Astute

В Великобритании спустили на воду пятую субмарину типа Astute. Всего Королевский военно-морской флот должен получить семь таких подлодок.

BAE Systems спустила на воду новую подводную лодку типа Astute, предназначенную для Королевского военно-морского флота Великобритании. Корабль получил имя Anson. Следующий этап — его испытания.

Подлодки типа Astute — самый современный тип субмарин ВМФ Великобритании. Лодку спроектировали во второй половине 90-х как развитие субмарины типа Trafalgar. Головной корабль вступил в строй 27 августа 2010-го.

Подводная лодка типа Astute Источник изображения: wikipedia

Субмарина в длину достигает 97 метров, ее водоизмещение (подводное) — 7800 тонн: экипаж — 98 человек. Лодка имеет шесть носовых 533-милиметровых торпедных аппаратов. В составе вооружения — крылатые ракеты Tomahawk.

Помимо многоцелевых атомных субмарин, в ВМФ Великобритании есть стратегические подлодки типа Vanguard. Они несут баллистические ракеты Trident II D5. Всего в составе британского флота — четыре таких субмарины.

HMS Vanguard Источник изображения: wikipedia

Недавно стало известно, что российская стратегическая подлодка «Борей-А» получит новое покрытие.