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Naked Science

Британцы спустили на воду новую многоцелевую атомную подлодку типа Astute

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Источник изображения: naked-science.ru

В Великобритании спустили на воду пятую субмарину типа Astute. Всего Королевский военно-морской флот должен получить семь таких подлодок.

BAE Systems спустила на воду новую подводную лодку типа Astute, предназначенную для Королевского военно-морского флота Великобритании. Корабль получил имя Anson. Следующий этап — его испытания.

Подлодки типа Astute — самый современный тип субмарин ВМФ Великобритании. Лодку спроектировали во второй половине 90-х как развитие субмарины типа Trafalgar. Головной корабль вступил в строй 27 августа 2010-го.

Подводная лодка типа Astute

Источник изображения: wikipedia

Субмарина в длину достигает 97 метров, ее водоизмещение (подводное) — 7800 тонн: экипаж — 98 человек. Лодка имеет шесть носовых 533-милиметровых торпедных аппаратов. В составе вооружения — крылатые ракеты Tomahawk.

Помимо многоцелевых атомных субмарин, в ВМФ Великобритании есть стратегические подлодки типа Vanguard. Они несут баллистические ракеты Trident II D5. Всего в составе британского флота — четыре таких субмарины.

HMS Vanguard

Источник изображения: wikipedia

Недавно стало известно, что российская стратегическая подлодка «Борей-А» получит новое покрытие.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Trident II
Компании
BAE Systems
Проекты
955 Борей
Astute АПЛ
Trident
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