Мощнейшая российская стратегическая субмарина вскоре получит инновационное покрытие

Атомные подводные лодки четвертого поколения проекта «Борей-А» в скором времени снабдят новым покрытием, которое повысит их боевые качества.

О начале производства нового покрытия для стратегических атомных субмарин со ссылкой на заместителя гендиректора по резинотехническому производству Чебоксарского производственного объединения имени В. И. Чапаева Сергея Сандалова сообщил ТАСС. «Для проектов подлодок “Борей-А” и “Ясень” разработаны два новых уникальных покрытия. Для “Ясеней” покрытие внедрено в производство в 2014 году. Для “Борея-А” модернизированное покрытие сейчас ставится на производство, сроки запуска — в мае 2021 года», — заявил Сандалов.

Внешнее резиновое покрытие субмарин призвано снизить их заметность путем подавления собственных шумов и внешних гидролокационных сигналов. В составе покрытия — отдельные пластины весом до 80 килограммов. Каждая из них состоит из слоев резины и содержит каналы, направленные на поглощение акустических волн. Пластины размещаются на наружной стороне легкого корпуса субмарины: закрепляются герметиком и фиксируются специальными винтами.

Агентство напоминает, что Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева — единственное предприятие на территории России, которое выпускает гидроакустическое покрытие для всех типов подводных лодок отечественного ВМФ по полному технологическому циклу.

Сейчас атомная субмарина проекта 955 «Борей» — единственная в мире стратегическая подводная лодка четвертого (последнего) поколения. Принадлежность к нему говорит, в частности, о крайне низком уровне шума.

Первую такую субмарину — К-535 «Юрий Долгорукий» — передали флоту в 2013 году. Помимо нее, ВМФ России эксплуатирует еще три подобных АПЛ: последняя из переданных подлодок относится к улучшенной версии «Борей-А».

К-535 «Юрий Долгорукий» Источник изображения: wikipedia

Отличием модернизированного варианта, по данным из открытых источников, стали, в частности, сниженный уровень физических полей, улучшенные средства связи и более комфортные условия для экипажа. Появившаяся ранее информация об изменении состава вооружения, по всей видимости, не соответствует действительности.

Напомним, основа вооружения субмарин проекта 955 — шестнадцать твердотопливных баллистических ракет Р-30 «Булава-30». На вооружение комплекс приняли в 2018-м.

Ранее стало известно , что Россия заказала новые стратегические подлодки проекта «Борей-А». Сейчас проводят испытания пятой субмарины проекта 955 — подлодки «Князь Олег». Кроме того, готовят к спуску на воду шестую такую лодку — «Генералиссимус Суворов».