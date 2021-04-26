В Испании начали спуск на воду головной субмарины проекта S-80 Plus

Церемония с участием короля Испании Филиппа VI спуска на воду и крещения головной строящейся на верфи испанского судостроительного объединения Navantia в Картахене для ВМС Испании большой неатомной подводной лодки S 81 Isaac Peral национального проекта S-80 Plus (S-80A), 22.04.2021.

Испанцы начали спускать на воду неатомную подлодку Isaac Peral — головной корабль проекта S-80 Plus. Завершить работы должны в течение нескольких суток.

Испанцы в торжественной обстановке начали спуск на воду одной из главных надежд своих ВМС — головной субмарины проекта S-80 Plus. Это важное событие для страны, ознаменовавшее вхождение Испании в круг государств, способных производить современные субмарины. В церемонии приняла участие испанская королевская семья.

Isaac Peral — крупная дизель-электрическая субмарина с полным подводным водоизмещением 3700 тонн и наибольшей длиной 80 метров. Строить подлодку начали в 2005 году. Помимо нее, испанцы построят еще три корабля этого проекта. Последний из них — Mateo García de los Reyes (S-84) — заложили в 2010-м.

Isaac Peral Источник изображения: Испанский королевский двор

Третья и четвертная субмарины должны изначально получить воздухонезависимую энергетическую установку. Первые две субмарины получает ее после модернизации.

Isaac Peral Источник изображения: Испанский королевский двор

Напомним, недавно британцы спустили на воду пятую многоцелевую атомную подводную лодку типа Astute. Такие корабли — самые новые субмарины в арсенале Королевского флота.