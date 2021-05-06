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ТАСС

Три пуска "Сармата" в рамках летно-конструкторских испытаний выполнят в 2021 году

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Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат"
Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе, на 2022 год намечены госиспытания ракеты с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Три пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний (ЛКИ) будут выполнены в 2021 году. Об этом ТАСС сообщили источники в оборонно-промышленном комплексе и близкие к военному ведомству.

"Три пуска МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будут выполнены в 2021 году", - сказал один из них.

"Первый пуск МБР "Сармат" в рамках летно-конструкторских испытаний будет выполнен ориентировочно в третьем квартале сего года по боевому полю на полигоне Кура на Камчатке", - сказал другой.

По данным источников, все три пуска будут выполнены с шахтной пусковой установки космодрома Плесецк, один из них, возможно, на максимальную дальность. Источники отметили, что на 2022 год намечены государственные испытания "Сармата" с постановкой первого полка на боевое дежурство в конце года. "Минобороны уже ведет закупки серийных ракет", - уточнил один из них.

По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" будет способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюса. Ракету планируется также использовать в качестве носителя гиперзвуковых блоков "Авангард" разработки НПО машиностроения. Ранее предполагалось начать ЛКИ "Сармат" в 2018 году.

Военные специалисты полагают, что наличие у России группировки МБР "Сармат" будет сдерживать планы США по развертыванию глобальной системы ПРО. Это обусловлено, в частности, способностью "Сармата" доставлять боевые блоки и наносить удары с различных направлений, включая транзит ядерных боевых частей через Южный полюс. Кроме того, тяжелые стационарные МБР позволят решать новые, нетрадиционные для РВСН задачи. Это, в частности, противодействие объявленной в США концепции глобального мгновенного удара обычными средствами. Считается, что именно тяжелые МБР при оснащении их высокоточными боевыми блоками в обычном снаряжении будут самым действенным ответом на реализацию программы Пентагона.

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Россия
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Сармат МБР
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