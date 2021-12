Forbes (США): танковых сражений на Украине не будет

Forbes: «Джавелины» помогут Украине сорвать российское «наступление»

Неважно, как много современных российских танков сконцентрировано у границ Украины, исход сражений решит артиллерия, считает Дэвид Экс. Он уверяет: у Украины есть «уникальное» оружие, способное сорвать «российское наступление». Оно может вывести из строя любой российский танк. Правда, добавляет журналист, пока только теоретически.

Российская армия сосредоточила в исходных районах более тысячи танков, готовясь осуществить в предстоящие недели или месяцы вторжение на территорию Украины. Украинская армия, со своей стороны, привела в готовность собственные, менее современные танковые войска.

Но не рассчитывайте на танковые сражения между старыми украинскими Т-64 и более новыми российскими Т-90. Если Россия осуществит свою скрытую угрозу и введет войска в украинский Донбасс, резко активизировав замороженный, длящийся уже семь лет гражданский конфликт на востоке Украины, танки несомненно окажутся на переднем крае сражения.

Но самую большую угрозу для суровых танкистов представляет артиллерия и ракеты.

Танковые сражения - для увлекательного кино, а вот в реальной войне танки против танков действуют крайне редко. Это в полной мере относится к Украине, где противники - украинцы - с одной стороны и русские со своими союзниками сепаратистами - с другой следуют советской доктрине.

Согласно этой проверенной временем и доказавшей свою эффективность доктрине, танки должны оказывать поддержку решающей силе, которой является артиллерия. В ходе наступления танки ищут и наносят удары в стыки между вражескими оборонительными порядками, а затем отрезают и изолируют обороняющиеся войска, чтобы тяжелая артиллерия могла их добить. В обороне танки занимают окопы, оказывая поддержку обороняющимся войскам, а при возможности переходят в контратаку - опять же, чтобы изменить ход боя и дать возможность обороняющимся ударить из больших пушек по противнику.

Согласно такой доктрине, танки с другими танками не сражаются. Поэтому, когда мы сопоставляем достоинства и недостатки украинских танковых войск и более многочисленных и современных российских танковых войск, сравнения между ними не имеют особого значения.

Например, не имеет большого значения то обстоятельство, что мобилизованные Москвой для возможного нанесения удара по Украине модернизированные Т-72, Т-80 и Т-90 в количестве более тысячи единиц превосходят по численности все танковые войска Украины, в составе которых имеется примерно 900 более старых моделей Т-64, Т-72 и Т-80.

Значение имеет способность сторон задействовать достаточное количество танков для ведения наступательного или оборонительного боя, и также способность этих танков преодолевать противодействие противника.

Что же уничтожает танки в случае столкновения армий советского образца? Учитывая положения действующей доктрины, неудивительно, что самую серьезную угрозу представляет артиллерия. В прошлом году украинская армия призналась, что с апреля 2014 по июнь 2016 года в Донбассе были уничтожены или повреждены 440 ее танков. Главную роль в их уничтожении сыграла артиллерия, включая РСЗО и минометы.

Танки слабо защищены от артиллерии. Если прикрыть танк мощной броней сверху, чтобы защитить его от удара по башне, это существенно увеличит его вес, что нежелательно. Гораздо легче укрепить переднюю полусферу танка стальной или комбинированной броней для его защиты от стрельбы прямой наводкой, которую ведут противотанковые орудия и гранатометы.

Поэтому обычно верхняя броня у танков слабая. От вражеской артиллерии они спасаются в укрытиях. А еще лучше, если они во время мощных артобстрелов находятся где-нибудь в другом месте. Тем не менее вражеской тяжелой артиллерии на Украине пока очень везет, потому что она находит и уничтожает танки. Нет оснований полагать, что ситуация изменится, если и когда Россия пойдет на эскалацию конфликта.

Вместе с тем стоит отметить, что руководство в Киеве убеждено: противотанковые управляемые ракеты сыграют колоссальную роль в будущих сражениях. Из всех видов оружия, которое украинское правительство пытается получить от сочувствующих стран, одно является уникальным в силу того, что Киев называет его жизненно необходимым, а само это оружие вызвало немало противоречий. Речь идет о покупке Украиной тысяч американских ПТРК "Джавелин".

Украинское военное командование явно сделало ставку на эти американские комплексы, а также на ПТРК местного производства, такие как "Стугна-П" и РК-3 "Корсар", полагая, что эти системы помогут войскам на переднем крае сорвать российское наступление.

Украинцы упорно изучают и осваивают новые противотанковые комплексы. "Меня впечатлила их подготовка и их готовность к использованию ПТРК", - сказал в 2019 году американский генерал Кертис Скапаротти (Curtis Scaparotti), в то время занимавший должность командующего европейским командованием США.

Перед командирами российских танков стоит важная задача - подавить или уничтожить ПТРК противника, когда их батальоны будут взламывать украинские укрепления. В первые годы войны в Донбассе сделать это было проще. У российских танков на корпусе и башне как правило устанавливается динамическая защита. Ее элементы взрываются навстречу подлетающему боеприпасу и уничтожают его.

Ракета с тандемной боевой частью способна преодолеть эту особую броню. Первый ее элемент вызывает действие динамической защиты, а второй пробивает корпус.

ПТРК с тандемной боевой частью состоят на вооружении уже несколько десятилетий, но бедной довоенной украинской армии они были не по средствам. Ситуация начала меняться, когда после российской аннексии украинского Крыма и начала сепаратистского конфликта в Донбассе Киев увеличил военные расходы.

Сегодня у всех трех основных украинских ПТРК ("Стугна-П", РК-3 "Корсар" и "Джавелин") тандемная боевая часть. В качестве бонуса "Джавелин" может наносить удар сверху по самой тонкой части танковой брони. Для этого ракета сначала взмывает вверх, а потом ныряет вниз.

Таких ракет тысячи, и теоретически они могут вывести из строя любой российский танк. Но на практике оператор должен сделать точный выстрел и, знаете ли, сам не погибнуть в процессе стрельбы.

Советская доктрина, которую армия СССР и России совершенствовала на собственном горьком опыте в ходе войн в Афганистане и Чечне, предусматривает совместное применение танков и пехоты, которая передвигается на стремительных БМП. Танки взламывают оборону противника, а пехота уничтожает расчеты ПТРК, чтобы те не могли устроить засаду бронетанковой технике.

В предыдущих войнах проблемой для командиров различных звеньев был темп наступления. Это ключевое положение советской доктрины. "Чтобы выжить, танки должны были вести общевойсковой бой в составе смешанных групп, но они не могли замедлить темпы наступления, так как это грозило утратой инициативы, - писали в своей книге "Война по-русски" (The Russian Way of War) Лестер Грау (Lester Grau) и Чарльз Бартлз (Charles Bartles). - Поэтому танкистам и пехотинцам приходилось постоянно совершенствовать навыки общевойскового боя".

Батальонам смешанного состава также "были нужны опытные, закаленные в боях командиры, способные организовать боевую подготовку, снабжение, ремонт и обслуживание в своем подразделении", отмечали Грау и Бартлз.

Но опытные командиры на деревьях не растут. Им нужен боевой опыт, хорошая выучка и навыки управления, которые надо постоянно совершенствовать. В этом смысле Россия намерена одержать верх над украинскими ПТРК не посредством техники как таковой, но и при помощи владеющего этой техникой личного состава.

А Украина покупает ракеты, полагая, что они могут сыграть решающую роль в борьбе с российскими танками. Но эти ракеты могут дать результат лишь в том случае, если их операторы будут хорошо обучены, дисциплинированы и отважны в бою.

Российское вторжение может закончиться победой или поражением в зависимости от человеческого фактора. И неважно, что у России танков больше, и они лучше украинских.

Однако очень важно, сумеет ли Украина скрыть свои танки от огня российской артиллерии, а также удержать расчеты ПТРК на позициях в готовности сражаться. Важно и то, смогут ли российские командиры подавить украинские танки огнем артиллерии и при этом сделать так, чтобы их собственные танки держались рядом с БМП, когда будут прорывать переднюю линию траншей.

Дэвид Экс (David Axe)