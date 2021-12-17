Опубликовано видео с заключительного цикла испытаний «Циркона»

Фрегат «Адмирал Горшков» поразил гиперзвуковой ракетой «Циркон» мишень, расположенную на полигоне Чижа. Серийные поставки «Циркона» должны начать в следующем году.

Россия завершает цикл испытаний гиперзвуковой ракеты «Циркон». Как сообщил ТАСС, был пройден очередной этап тестов. Ракету запустили с борта фрегата «Адмирал Горшков».

Пуск выполнили из акватории Белого моря. Ракета поразила цель, расположенную на берегу в Архангельской области. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам. Испытания прошли при участии других надводных кораблей (помимо «Адмирала Горшкова») и морской авиации Северного флота.

Запуск «Циркона» / ©МО РФ «Адмирал Горшков» — новый российский фрегат проекта 22350, который ввели в строй в 2018-м. Его давно используют для тестов ракеты «Циркон». Между тем первым штатным носителем, по информации СМИ, будет другой представитель серии — фрегат «Адмирал Головко». Корабль планируют передать заказчику в следующем году.

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 Источник изображения: Северная верфь

Помимо надводных кораблей, «Цирконами» вооружат субмарины, включая новейшие лодки проекта 885М, а также перспективную российскую субмарину пятого поколения. Первым штатным подводным носителем выступит подводная лодка «Пермь», заложенная в 2016-м.

Начать серийные поставки «Циркона» должны в следующем году. О заключении первого соглашения на поставки гиперзвуковых ракет стало известно в августе. В ноябре сообщалось о старте серийного производства «Цирконов».

Гиперзвуковая ракета вылетает из стандартной пусковой установки новых кораблей российского флота Источник изображения: РИА Новости, Министерство обороны

Гиперзвуковую ракету создают как замену старому противокорабельному комплексу П-700 «Гранит», принятого на вооружение в 1983-м. Подобно советской ракете, «Циркон» сможет эффективно поражать даже очень крупные суда и корабли, включая УДК и авианосцы. При этом перехватить «Циркон» будет исключительно сложно в силу его скорости.

Точные характеристики новой ракеты доподлинно не известны. По определению гиперзвуковое оружие должно уметь выполнять полет в атмосфере со скоростью, которая превысит или будет равна М=5 (6000 километров в час), и маневрировать с использованием аэродинамических сил.

Во время тестов «Циркон» смог достичь скорости М=8 (9800 километров в час), однако, по некоторым данным, он способен летать еще быстрее.

На испытаниях ракета преодолевала расстояние в 450 километров. При этом максимальная дальность изделия может быть существенно выше: предполагается, что она составляет более 1000 километров. Расчетная масса боевой части «Циркона» — 300-400 килограммов.