"Адмирал Горшков" из Белого моря успешно поразил ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа

Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель была поражена, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" успешно поразил из Белого моря гиперзвуковой ракетой "Циркон" мишень на полигоне Чижа в Архангельской области. Об этом сообщили журналистам в четверг в Минобороны РФ.

"Экипаж фрегата Северного флота "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой "Циркон". Стрельба была произведена из акватории Белого моря по береговой мишенной позиции, находившейся на полигоне Чижа в Архангельской области", - сказали в российском военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, по данным объективного контроля, полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам, цель была поражена.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли и морская авиация Северного флота.

До этого, 29 ноября, "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из Белого моря по морской мишени на удалении более 400 км в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Ранее источник ТАСС сообщил, что Реутовское НПО машиностроения приступило к выполнению контракта по серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" для ВМФ России.